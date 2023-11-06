食安隱憂 進口蛋還當成散裝蛋

蔡政府今年三月起執行專案進口雞蛋，從採購條件、規格、通路和保存都沒規畫，以致花了逾五億元公帑補貼價差，卻有近二億元的蛋過期銷毀；與衛福部間的標示也沒配套，出現改標、亂標亂象，還惹出「實質轉型」謬誤。但衛福部食藥署目前還是將進口蛋視為散裝蛋，未要求一定要標示有效日期，且煮熟成茶葉蛋等仍屬實質轉型，原產地可標示台灣。

畜牧界認為，進口蛋專案還要執行到明年六月，遊戲規則要制定好且資訊透明，才能讓業者和消費者依循。

一名中央畜產會退休員工說，民間本來就有進口雞蛋，當要由政府專案補貼進口價差，執行採購的畜產會就應對業者有所要求，比如來源牧場標準、水洗與否、有無噴蠟和冷鏈等，但畜產會裡有很多ＣＡＳ優良蛋品專家，這次卻未討論訂定標準作業程序。台大獸醫專業學院教授周崇熙日前受訪說，尤其現在還要繼續進口雞蛋，不能重蹈覆轍，政府應全盤解決灰色地帶。

以標示來說，台農蛋品日前遭檢舉巴西蛋品有效期限竟比原廠進口時標示還長，當時董座涂萬財就喊冤，指業界長期以來有效日期都以雞蛋洗選當天往後再推一個月，卻遭到裁罰。

不過，食藥署副署長林金富說，依食安法，只有包裝食品得依規定標示有效日期，進口蛋視為散裝蛋，未要求一定要強制標示有效日期，但應標示「品名」及「原產地（國）」。但進口蛋經歷長時間運輸、在報關、洗選及上架時又脫離冷鏈，保存條件早已丕變，迄今食藥署還將之視為市場的散裝食品，也成為食安的隱憂。