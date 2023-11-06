進口蛋壞市場 國家隊挨批亂源

農業部今年首度大規模專案進口雞蛋，從採購方式、補貼價差到保存期限、產地等標示都惹議。回到問題源頭，元凶就在這支「雞蛋國家隊」破壞市場機制。國內缺蛋已二年，農業部先是出手壓抑蛋價，導致蛋農不願更新設備、增產，缺蛋雪上加霜；而政策決定進口雞蛋後，又想一手掌控，以補貼買高賣低打壞市場。

農業部宣稱進口雞蛋是為消除國內雞蛋「黑市」。但逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒說，當雞蛋產銷失衡、價格上揚，消費者買不到時但需求仍在，自然會有黑市價格，這也是一種市場機制；而當價格漲到一定程度，消費者不埋單了，需求減少自然價格也會降下來。

中華經濟與金融協會副祕書長曾志超也說，雞蛋國家隊從頭到尾都在干預市場，政府手伸太長想控制價格，「會出現黑市，也是農業部引起」。

楊坤鋒以他兒子在美國為例，原本一盒雞蛋約一美元，今年因禽流感，一度漲到一盒八至十美元，但太貴沒人買後，雞蛋需求量少了，隨後價格也就慢慢降下來。

曾志超說，市場本身會自己調節，政府應尊重市場機制。儘管國內缺蛋，只要有利潤，蛋商自然自己會進口，農民也會自主調節生產，根本不需要政府插手介入；今年美國、日本都是如此，很快五月就恢復正常。

反觀國內，楊坤鋒說，只要農產品市場出現調整痛苦期，政府擔心民怨會失去選票，動輒出手干預市場，反致農業產銷永遠都在惡性循環。

早在今年五月還未爆發進口雞蛋爭議時，台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳就曾投書本報，質疑為何進口雞蛋要補貼？他指出經濟學基本原理告訴我們，有更省錢、更福國利民的辦法，美國就是可參考範例，雖有「雞蛋之亂」，卻沒有「蛋荒」，因他們相信市場自我調整機制。

徐世勳引述美著名農經學者傑森拉斯克曾引用的俗話說「解決漲價的處方還是漲價」，還以阿里巴巴創辦人馬雲曾說「免費的就是最貴的」為例，點出台灣在「補貼共和國」下，廉價的最貴，中央生產補貼、進口也補貼，消費者雖有廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。