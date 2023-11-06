張善政赴宜探視 派員協助

桃園八德環保志工搭遊覽車到宜蘭縣太平山國家風景區旅遊，不幸翻車釀一死卅九傷，桃園市長張善政昨晚已趕往宜蘭探視傷者，另指派區公所、環保局、民政局相關人員前往宜蘭，在當地成立服務窗口，全力協助。

據了解，此行程為廣德里長舉辦的環保志工隊旅遊，參加的都是廣德里民，帶隊的廣德里長吳在能受輕傷，意識清楚。記者昨前往位於中壢的忠原交通公司，員工表示該遊覽車九月才保養，不清楚是否煞車問題，老闆趕去宜蘭，相關賠償問題等老闆回來才知道。

張善政昨在臉書表示，每位市民送醫情況都正在追蹤，市府已立即指派區公所、環保局、民政局等相關單位前往宜蘭，在當地成立服務窗口，針對所有相關事務提供協助，包括無大礙團員的返程、必須住院或者是觀察的，都要全力協助。

另也請桃園市衛生局與宜蘭衛生局聯繫，桃園市醫院可隨時支援，甚至回到桃園的相關醫療援助、後續慰問與保險理賠等，市府都會持續關心協助。

市府表示，環保局環境稽查大隊副大隊長李堯夫及八德中隊長昨下午先趕赴宜蘭，張善政昨晚也和副市長王明鉅分別到宜蘭陽明醫院、聖母醫院、博愛醫院慰問，若有相關醫護救助事宜，也會立即協調桃園市醫療資源。

市府指出，經考量安全，該團其餘成員同意昨晚先在宜蘭飯店休息，今早回桃園，後續由環保大隊負責安排派車接送事宜；八德區公所已成立大量傷患緊急應變小組，隨時配合相關醫療後送。