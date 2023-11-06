疑煞車失靈 遊覽車翻覆1死39傷

桃園市八德區廣德里環保志工隊昨天分乘兩輛車到宜蘭二天一夜旅遊，昨下午從太平山國家森林遊樂區下山途中，其中一輛遊覽車疑似煞車失靈，自撞護欄後再撞山壁側翻，造成一死卅九人輕重傷，運安會連夜趕到現場調查事故原因。

據了解，發生事故遊覽車載四十名乘客，連同司機及導遊共四十二人，一行人走訪太平山見晴步道後下山，要轉往鳩之澤溫泉區健行，昨下午三點十七分行經大同鄉宜專一線五點三公里處發生車禍。

救護人員到場，七十歲郭婦已無心跳呼吸，另有三人受困，消防人員以破壞器材把人救出，其餘乘客分受輕重傷，送宜蘭三家醫院搶救。

警方初步調查，四十八歲郭姓司機從專一線開車下山，往大同鄉英士村方向行駛；郭說，當時慢慢開突失速，「踩煞車跟拉手煞車都沒有用」，導遊當下趕快跟大家說有狀況，接著車輛撞擊左側護欄，再撞右側山壁後側翻在車道。

由於車上大多是長者，有人因撞擊力道過大，往前衝滾到座位下及走道；也在車上的里長吳在能說，下坡時感覺煞車失靈，很快就翻車，前後約二分鐘。

乘客洪太太說，事故前突然車速變得很快，持續約一、二分鐘，緊接著「撞了一聲很大聲」，車輛翻覆，車內哀號四起，她連眼鏡都不見了，嚇得直發抖，發現有人壓在底下，她先生滾到座位下，頭上流血不止，趕快請人幫忙把先生拉出來，救護人員幾分鐘後到現場，敲破窗戶，大家才從車窗逃生。

郭婦送醫搶救到昨傍晚五時四十七分不治，她的先生受重傷救治中。事發後大家無心旅遊，決定提早結束行程。

運安會已立案調查，接獲通報後緊急召回調查官，派三人赴現場蒐集資料，針對車輛分組調查，並另安排兩人訪談駕駛。

公路局說，事故車輛二○一九年出廠，有五次違規紀錄，包括違規停車三件、車身未依規定標示一件、未按期限臨時檢驗一件，已於今年二月八日檢驗完成。郭姓駕駛近六年違規六件，其中駕駛營業大客車省道超速兩件及未依標誌號誌指示行駛一件，駕駛營業小客車違規迴轉及違規停車各一件，騎機車逆向行駛一件，均已結案。

公路局表示，已要求車輛所屬忠原交通公司，妥善處理傷者理賠事宜，新竹區監理所也將前往全面安全查核。