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「對半分薪水」 社工請假 被要求繳職代費

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「連我自己也未意識到，被機構要求薪資回捐。」社工B小姐表示，因家中事務身心出現狀況，主管建議請假在家調適，假單上要求繳交「職務代理費」，自己沒有多想，就將六千餘元款項繳出。直到二年後同事請假時，給自己看假單內容，發現內容並無職代費用欄位，陰錯陽差之下，發現「薪資回捐」事件發生在自己身上。

事發後，B小姐找工會協助，勞資調解期間改為在家辦公，將過去自行購置的電腦螢幕、微波爐搬回家中，竟衍生出案外案。她表示，自己辦公用的螢幕故障多時，與主管多次反映卻無下文，才自行準備螢幕，在家辦公期間，主管終於承諾要購買螢幕，一次回機構簽署文件時，座位上終於有了一台螢幕，但尺寸硬是比同事小了一號。

社工劉小姐則說，自己被機構要求與同事「對半分薪水」，將年資加給半數分同事。單位會計原計畫從薪資中扣除，後擔心遭咎責，便要求二人自行處理。「分享」薪水後，二人薪資相同，對方卻仗著「老員工」身分，時常請假，工作只能自己承擔，根本同酬不同工。

薪資 主管

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