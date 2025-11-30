核三2027年可能重啟？ 各界憂拖延戰術

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對經濟部與台電核能重啟時間的說法，學者呼籲政府要展現具體行動，說服民眾真的要重啟核電。（中央社示意圖）
台電近日坦承，核三可於2027年完成安檢，但後面核安會檢查時間不確定，導致外界質疑此舉只是民進黨政府想要在2028年騙票。學者葉宗洸受訪時指出，若台電安檢與核安會檢查並行，核三可在1年半到2年內重啟；學者梁啟源則說，台灣燃氣發電變數高、再生能源不足，應儘速恢復核能以舒緩缺電。

綠仍擁抱非核家園

經濟部28日正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性。台電將自主安全檢查與向核安會提再運轉計畫兩路並進，最快2027年年中，可向核安會提交核三再運轉書。但是台電先前曾經在立法院報告，核三自我安檢跟核安會審查，兩階段加起來順利的話3.5年完成，真正重啟時間約落在2029年。

對此，國民黨前發言人鄧凱勛質疑，回顧過去幾年，無論產業如何苦勸，即使數百萬人民在 823公投站出來訴求能源穩定，民進黨依然緊抱非核家園不放，他請總統賴清德放下意識形態，立即提出具體的核電重啟時程，不要只是虛晃一招試圖騙票，好好回應產業、人民的需要，讓台灣人民有完善的用電環境。

核三機組可加速重啟

清大工科系特聘教授葉宗洸受訪時表示，雖然台電可在2027年完成安檢，但後面核安會審查的年限之前都是說要「+N年」，可其實核三2號機不久前剛除役，且除役前還經過歲修，台電不需要花到2年時間安檢，若與核安會審查並行，1年到1年半就足夠了，若台電之後仍表示不知道多久才能重啟，那就是推託之詞。

「核三的燃料供應沒有問題！」葉宗洸表示，台電與西屋公司的燃料合約仍有效，若台電提出需求，西屋公司需在18個月內提供新燃料。且台灣的核電廠延役規範是比照美國，如今美國政府要求核能管制單位需要在18個月內一定要完成審查，若台電、核安會能積極任事、儘速完成重啟程序，才能消除外界認為騙票的疑慮。

能源有迫切需求

中央大學管理講座教授梁啟源也分析，去年台電備轉容量率低於10%的天數多達119天，顯示電力有嚴重缺口；目前再生能源發電占比僅12%左右，同樣是嚴重不足，而燃氣發電面臨天然氣接受站與環評問題，有極大變數。應盡量讓核電廠重啟時程的「N」等於零，而非無窮大，讓核電盡速發揮紓緩缺電的效果。

由此可見，雖然賴總統在823公投後釋出重啟核能的善意，但法律上仍有「非核家園」條文，台電的重啟條件又有許多不確定的但書，讓台電與經濟部的說法難獲民眾信任。只是，台灣的燃氣、再生能源有供應不穩風險，核能專家也已指出不需要花費這麼久時間審查下，賴總統需要更多努力說服民眾，政府是真心想重啟核電。

賴總統：核電廠是否延役交給專業

賴清德總統昨出席青年論壇時表示，核電廠要不要延役，交給專業、科技，邀確保安全無虞、核廢料有解、還要有社會共識，然後來進行...

藍委：賴政府反核、擁核票都要

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，二○二七年有望重啟。國民黨立委認為，賴政府這時...

觀察站／核電廠重啟政策環評 以拖待變煙幕彈？

外界關注經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核三廠有機會在後年重啟，環境部長彭啓明昨天打開天窗說亮話，建議目的事業主管機關...

興達電廠延役沒環評 環團批雙標

核電是否重啟，近來引發爭論，環境部長彭啓明昨公開表示，也許可以先做政策環評。對此，國內環團看法不一，氣候先鋒者聯盟表示，...

小檔案／政策環評 不具拘束力

政策環評全名為政府政策環境影響評估，是針對公部門制定的政策、計畫或方案，在決策初期所做的先期環境檢驗程序，核心目的是在重...

