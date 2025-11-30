聽新聞
賴總統：核電廠是否延役交給專業

聯合報／ 記者蔡晉宇王思慧／連線報導

賴清德總統昨出席青年論壇時表示，核電廠要不要延役，交給專業、科技，邀確保安全無虞、核廢料有解、還要有社會共識，然後來進行各項必要程序。

賴總統指出，經濟部已經核定了核一、核二、核三的評定，其中核二、核三有延役可能，後續台電在明年三月之前，就會提出核電延役計畫，同時會用一點五年到二年，做核能基礎的安全自我檢測，然後送核安會審議。

行政院長卓榮泰昨天到花蓮視察光復鄉等地重建情形，媒體提問重啟核三是否代表跟非核家園說再見？卓馬上回應「沒有，一定要安全無虞，這是首要的條件」。

民進黨人士表示，現在說「非核轉彎」言之過早，更精確說法應為，保留核電選項，待日後時機更成熟再做決策。一位反核的民進黨立委表示，他曾向賴總統詢問態度，賴總統還沒下決定，只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的論述，沒關係」。

民進黨人士表示，賴政府在核電議題態度為「現階段就是非核狀態」與「保留未來核電選項」雙線進行，從政治面、選票角度分析，這可說是當前台灣社會最大公約數，不會過度得罪某一陣營選民，也避免在選戰中成為失分箭靶，隨著二○二六年地方選舉腳步進逼，賴政府在選前大機率仍會維持此雙線態度，不會輕言做重大能源決策。

民進黨立委吳思瑤表示，並沒有就要重啟核能的這件事情，在野黨不要急切地跳到要重啟核能這樣的說法，沒有核安就沒有核能。

