觀察站／核電廠重啟政策環評 以拖待變煙幕彈？

外界關注經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核三廠有機會在後年重啟，環境部長彭啓明昨天打開天窗說亮話，建議目的事業主管機關經濟部先做核能的政策環評，由於層次拉高，讓外界摸不著頭緒；接招的經濟部卻以「一定依法行政」避而不談，倒是部分環團提醒彭啓明和經濟部，何以火力電廠只要一紙公文就輕鬆延役，核電廠卻要大費周章政策環評，「雙標」尺度拿捏成關鍵。

當年蓋核電廠時沒環評制度，如今要重啟，不少反核環團主張賦予新的權利，當然要環評，若走個案環評，環境部次長葉俊宏前天表示還在研究，且核安會要審的安全報告內容可能和環評審查項目重疊，「不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家」，似乎暗示連個案環評都可以省略。

未料，主帥彭啓明昨天卻說，經濟部可先做政策環評，給外界諸多聯想。站在環境正義立場，必須肯定彭啓明的坦率直言，畢竟從個案環評拉高到政策環評層次，可以更宏觀、科學且透明的視野，重新檢視核能議題在台灣能源配比扮演的角色，以及該如何融入二○五○淨零排放路徑之中，對永續發展的意義是正面的。

但從經濟部立場看，政策環評雖只是部會之間的意見徵詢，沒有否決權，卻必須攤開包括核廢料處理等棘手的核能議題，且須舉辦公聽、座談供公眾參與，二○二七重啟核三恐充滿變數。

如果賴清德總統、卓榮泰內閣只是政治算計，重啟核電廠的說法只為連任拆彈的煙幕彈，其實無心解決電力脫碳、空汙及電價成本過高等問題，或許政策環評就是以拖待變的手段。

話說回來，人們看待此事會回到簡單的邏輯，也就是之前如高雄興達電廠除役機組，在缺電警報響起時，完全不顧空汙危害健康，旋即重啟上陣發電，什麼政策環評一律免談，何以核電廠重啟就要環評程序做好做滿？卓內閣對這些疑慮不能悶不吭聲。