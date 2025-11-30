聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠延役沒環評 環團批雙標

聯合報／ 記者許維寧鄭朝陽／台北報導

核電是否重啟，近來引發爭論，環境部長彭啓明昨公開表示，也許可以先做政策環評。對此，國內環團看法不一，氣候先鋒者聯盟表示，當時如興達火力電廠延役等都是想做就做，根本沒有環評，建議不要雙標；綠色公民行動聯盟則對環評樂觀其成，強調應將環境影響、排水等向社會大眾說明。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，當時如興達火力發電廠是直接延役，也沒有任何的環評支持、政府想做就做，如今環境部說重啟核電要環評，「我們給予尊重，但呼籲不要雙標。」一樣都是電廠，為何前者不要，後者卻要。

楊家法也談到，環境部如今拋出政策環評一說可能僅是想「過個水」，在於美國希望台灣重啟核電、穩定電力，以及目前因應ＡＩ發展等，國內確實面臨供電壓力，政府沒辦法避免，迫於情勢就是勢必得用核電。

綠色公民行動聯盟研究員林正原則認為，當年核電廠興建之初都沒有經過環評，而且數十年來，台灣都往核電廠除役的方向在努力，法規因而較少顧及延役或重啟等狀況。因此，台灣確實不應該沿用過去的程序，延役、重啟都應該納入環評，讓民眾了解其風險。

林正原建議，環境部應把電廠延役納入環評建設項目內，今年核管法修法，團體也向核安會提出修法建議，應納入國安風險、地質風險等項目，只可惜核安會能做，但卻拒絕。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，隨著ＡＩ算力爆發與半導體先進製程擴張，估計至二○三○年的用電成長率預估將突破百分之二點五以上。在此情境下，核能作為基載低碳能源的討論勢必重回議程。

他認為透過政策環評，社會不再局限於單一核電廠的結構機組老化問題，而是要把核能延役放在地緣政治風險、能源配比的韌性、減碳成本效益之下，探究哪種能源更符合國家長期的成本效益。

環評 核電 延役 環境部 興達

延伸閱讀

有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切

2027有望重啟核電？彭啟明：可先做政策環評

多名立委角逐明年百里侯 環團籲應率先表態興達煤電永久歸零

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

相關新聞

重啟核電？環部球丟經部 彭啓明：可先做政策環評

經濟部十一月廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三再運轉計畫估明年三月送核安會。其中，核三自主安全檢查最快需一年半，...

賴總統：核電廠是否延役交給專業

賴清德總統昨出席青年論壇時表示，核電廠要不要延役，交給專業、科技，邀確保安全無虞、核廢料有解、還要有社會共識，然後來進行...

藍委：賴政府反核、擁核票都要

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，二○二七年有望重啟。國民黨立委認為，賴政府這時...

觀察站／核電廠重啟政策環評 以拖待變煙幕彈？

外界關注經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核三廠有機會在後年重啟，環境部長彭啓明昨天打開天窗說亮話，建議目的事業主管機關...

興達電廠延役沒環評 環團批雙標

核電是否重啟，近來引發爭論，環境部長彭啓明昨公開表示，也許可以先做政策環評。對此，國內環團看法不一，氣候先鋒者聯盟表示，...

小檔案／政策環評 不具拘束力

政策環評全名為政府政策環境影響評估，是針對公部門制定的政策、計畫或方案，在決策初期所做的先期環境檢驗程序，核心目的是在重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。