興達電廠延役沒環評 環團批雙標

核電是否重啟，近來引發爭論，環境部長彭啓明昨公開表示，也許可以先做政策環評。對此，國內環團看法不一，氣候先鋒者聯盟表示，當時如興達火力電廠延役等都是想做就做，根本沒有環評，建議不要雙標；綠色公民行動聯盟則對環評樂觀其成，強調應將環境影響、排水等向社會大眾說明。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，當時如興達火力發電廠是直接延役，也沒有任何的環評支持、政府想做就做，如今環境部說重啟核電要環評，「我們給予尊重，但呼籲不要雙標。」一樣都是電廠，為何前者不要，後者卻要。

楊家法也談到，環境部如今拋出政策環評一說可能僅是想「過個水」，在於美國希望台灣重啟核電、穩定電力，以及目前因應ＡＩ發展等，國內確實面臨供電壓力，政府沒辦法避免，迫於情勢就是勢必得用核電。

綠色公民行動聯盟研究員林正原則認為，當年核電廠興建之初都沒有經過環評，而且數十年來，台灣都往核電廠除役的方向在努力，法規因而較少顧及延役或重啟等狀況。因此，台灣確實不應該沿用過去的程序，延役、重啟都應該納入環評，讓民眾了解其風險。

林正原建議，環境部應把電廠延役納入環評建設項目內，今年核管法修法，團體也向核安會提出修法建議，應納入國安風險、地質風險等項目，只可惜核安會能做，但卻拒絕。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，隨著ＡＩ算力爆發與半導體先進製程擴張，估計至二○三○年的用電成長率預估將突破百分之二點五以上。在此情境下，核能作為基載低碳能源的討論勢必重回議程。

他認為透過政策環評，社會不再局限於單一核電廠的結構機組老化問題，而是要把核能延役放在地緣政治風險、能源配比的韌性、減碳成本效益之下，探究哪種能源更符合國家長期的成本效益。