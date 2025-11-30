重啟核電？環部球丟經部 彭啓明：可先做政策環評

經濟部十一月廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三再運轉計畫估明年三月送核安會。其中，核三自主安全檢查最快需一年半，二○二七年有望重啟核三。環境部前天對重啟核三是否須經環評態度模糊；部長彭啓明昨表示，這是可討論的地方，（經濟部）也許可先做政策環評。

對於重啟核三是否環評，環境部政務次長葉俊宏前天表示，目前仍在研究階段。葉解釋，台電提交給核安會的安全報告內容可能跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

彭啓明昨到新北觀音山出席活動時表示，這是可以討論的，討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。若能源主管機關（經濟部）做核能政策環評，就能納入公共參與；專業部分例如核電安全，可能就要由核安會處理。

環境部司長徐淑芷表示，個案環評必須依照法規程序，在環評法框架下主管機關擁有否決權，民眾若對審查結論不滿也有訴訟權利，但依照現行規定，該案僅能辦理政策環評。

徐淑芷也說，政策環評則僅是諮詢性質，而各界認為確實需要，部長彭啓明則認為環評是可公開的資訊、民眾能夠參與的社會溝通機制，希望透過政策環評收集各界意願、凝聚共識，也能嘗試回應環團的訴求。

徐淑芷談到，若要辦理政策環評，核能安全會由核安會把關，以及重啟後是否衝擊環境。經濟部則是該議題的研提機關，環境部會將蒐羅的意見、諮詢建議交由經濟部，再由經濟部修正研提政策。

對於彭啓明稱經濟部可就核能延役進行政策環評，經濟部表示，行政單位一定依法行政、遵守法律規範。