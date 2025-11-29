2027有望重啟核電 非核轉彎？綠營人士曝「雙線並行」：避免成選戰箭靶
核三廠二號機今年五月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。綜合綠營看法，多認為現在說「非核轉彎」言之過早，更精確說法應為，保留核電選項，待日後時機更成熟，再做決策。
一位反核的民進黨立委表示，他曾和賴清德當面詢問態度，賴還沒下決定，只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的論述，沒關係」。
綠營人士表示，自童子賢接任總統府氣候變遷委員會副召集人後，在野黨不時會以此批評，執政黨是否在能源政策上要大轉彎，綠營反核派更是瀰漫低氣壓；不過，賴總統本人始終未有明確表態。
綠營人士指出，在一次綠委們餐敘場合，幾位民進黨立委決定共同推舉了一人，去和賴總統問個明白。這位民進黨立委碰到賴清德後也問得相當直接，直言「黨團立委很努力在捍衛非核家園，但近期都覺得很沮喪，總統你為什麼要放任童子賢這些人在外面一直發表挺核言論，可以叫他們不要再講了嗎？」
這位民進黨立委受訪時證實了此事，並透露賴清德聽聞後，先是安撫他，勉勵黨籍立委在立院第一線作戰的辛勞，但並無意制止童子賢等人言論，只說「你們繼續講你們的，童子賢他們也繼續講他們的」。
民進黨人士表示，賴政府在核電議題態度為「現階段就是非核狀態」與「保留未來核電選項」雙線進行，從政治面、選票角度分析，這可說是當前台灣社會最大公約數，不會過度得罪某一陣營選民，也避免在選戰中成為失分箭靶，隨著2026年地方選舉腳步進逼，賴政府在選前大機率仍會維持此雙線態度，不會輕言做重大能源決策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言