2027有望重啟核電 非核轉彎？綠營人士曝「雙線並行」：避免成選戰箭靶

核三廠二號機今年五月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。綜合綠營看法，多認為現在說「非核轉彎」言之過早，更精確說法應為，保留核電選項，待日後時機更成熟，再做決策。

一位反核的民進黨立委表示，他曾和賴清德當面詢問態度，賴還沒下決定，只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的論述，沒關係」。

綠營人士表示，自童子賢接任總統府氣候變遷委員會副召集人後，在野黨不時會以此批評，執政黨是否在能源政策上要大轉彎，綠營反核派更是瀰漫低氣壓；不過，賴總統本人始終未有明確表態。

綠營人士指出，在一次綠委們餐敘場合，幾位民進黨立委決定共同推舉了一人，去和賴總統問個明白。這位民進黨立委碰到賴清德後也問得相當直接，直言「黨團立委很努力在捍衛非核家園，但近期都覺得很沮喪，總統你為什麼要放任童子賢這些人在外面一直發表挺核言論，可以叫他們不要再講了嗎？」

這位民進黨立委受訪時證實了此事，並透露賴清德聽聞後，先是安撫他，勉勵黨籍立委在立院第一線作戰的辛勞，但並無意制止童子賢等人言論，只說「你們繼續講你們的，童子賢他們也繼續講他們的」。

民進黨人士表示，賴政府在核電議題態度為「現階段就是非核狀態」與「保留未來核電選項」雙線進行，從政治面、選票角度分析，這可說是當前台灣社會最大公約數，不會過度得罪某一陣營選民，也避免在選戰中成為失分箭靶，隨著2026年地方選舉腳步進逼，賴政府在選前大機率仍會維持此雙線態度，不會輕言做重大能源決策。