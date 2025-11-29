核電重啟時間點是關鍵 藍委分析賴總統這步棋：反核、擁核選票全都要

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年有望重啟，引發賴政府布局2028年總統連任聯想；有藍委認為，賴政府這時先拋出核電重啟，試圖拉攏擁核的選票，但重啟時間點由行政部門掌握，且2026地方大選時還不會觸及，對深綠也有交代「既要反核又要擁核票。」

非核家園長期是民進黨主張，今年5月核三退場才達成。為替核電延役解套，在野黨5月三讀通過核子反應器設施管制法部分條文，將核電廠使用年限自40年延長至60年，並增加申請運轉執造彈性。從技術面來看，經濟部前部長郭智輝曾說，核電廠重啟需經3程序，包括安全檢查及訂製燃料棒，最快16至18個月。

如今經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，引發賴政府布局2028年總統連任聯想。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強分析，如今賴總統狠狠打臉前總統蔡英文核能政策，等於公開承認蔡英文延宕國家10年核能政策發展。他認為，賴總統對蔡英文2個重重耳光，包括陸配參政權及非核家園，這次直接摔破民進黨神主牌，是跟蔡英文的非核家園宣戰，民進黨內部政治鬥浮出水面。

國民黨立委賴士葆說，行政院長卓榮泰昨針對他的質詢是否2027年有望重啟核電，稱必須在安全無虞的狀況下，這前提看似沒問題，但核電廠自主安全檢查最快需1.5年，核安會還要檢查N年後才會重啟，時間點由行政部門掌握，相當於賴總統不僅拉攏擁核的票，2026地方選舉核電還沒有重啟，也能對深綠有交代，表面上是賴總統推翻蔡英文非核政策，實際上是唱雙簧一樣，既要反核票又要擁核的票。

國民黨立委林德福說，核電有望重啟將造成民進黨內部矛盾，民進黨前主席林義雄是反核大將，怎麼沒見他出來說話？他不是反對綠電，但問題是弊端重重，且自主安全檢查最快1.5年，也不會影響2026地方選舉。