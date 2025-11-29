重啟核電？江啟臣：能源政策要務實、科學「別淪為政治角力」

經濟部昨天宣布核准台電核二、核三廠現況評估報告，立法院副院長江啟臣指出，中央政府對於國家的能源政策，一定要務實、科學，不要淪為政治角力，所以針對核二、核三的是否重啟部分，應該兼顧核安、國安、還有供電穩定，這三者之間一定要兼顧。

江啟臣表示，核電的重啟，攸關國家的發展，在此狀況下，必須很務實確實的去落實每樣的核安檢查，然後來決定是不是要重啟、能不能重啟；強調政府只要回歸務實去考量這個問題，不要夾帶任何政治上的意識形態，相信我們的能源政策，才能夠更貼近於國家跟人民的需要。