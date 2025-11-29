核二、核三是否延役？ 賴總統：交給專業、科技

核三廠二號機今年五月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。賴清德總統今天表示，核電廠要不要延役，交給專業、科技，邀確保安全無虞、核廢料有解、還要有社會共識。

賴總統今天出席「2025今周刊總統與青年論壇」活動，現場學生提問有關核電議題。賴總統回應，經濟部已經核定了核一、核二、核三的評定，其中核二、核三有延役可能，後續台電在明年3月之前，就會提出核電延役計畫，同時會用1.5年到2年，做核能基礎的安全做自我檢測，然後送核安會審議。

賴總統說，關於核電到底要不要延役，交給專業、科技，第一、要先確保安全無虞；第二、核廢料要有解；第三、要有社會共識，然後來進行各項必要程序。

民進黨立委吳思瑤今天也說，並沒有就要重啟核能的這件事情，在野黨不要急切地跳到，要重啟核能這樣的說法，沒有核安就沒有核能。