快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

聽新聞
0:00 / 0:00

有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台電核二廠一號機（右）、二號機（左）廠房外觀。圖／聯合報系資料照片
台電核二廠一號機（右）、二號機（左）廠房外觀。圖／聯合報系資料照片

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。環境部長彭啓明今表示，可先做政策環評。新北市環保局表示，沒有核安就沒有一切。

彭啓明今天出席觀音山遊客中心出席「環保永續健行，低碳健康山林」活動，被問及核能相關問題，彭啓明表示，這是可以討論的地方，建議討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。若能源主管機關（經濟部）進行一個核能政策環評，就能把公共參與納進去。專業部分，例如核電安全可能就要由核安會處理。

環保局表示，核能二廠除役計畫環境影響評估報告書經環境部審查通過後，除役計畫已於2023年3月開始執行，計畫將於未來25年內完成。針對彭部長表示，重啟核電可先以政策環評評估部分，屬環境部權責。新北市仍強調「沒有核安就沒有一切」。

環評 核電 核三 彭啓明

延伸閱讀

2027有望重啟核電？彭啟明：可先做政策環評

CCPI減碳排名曝光 彭啟明不解「落後印度」直呼奇怪：排名做參考

CCPI評台灣氣候績效「後段班」 彭啓明駁：難反映我真實減碳表現

「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦

相關新聞

中央點頭核三再運轉！楊瓊瓔：盼終結海線犧牲、台中不用再吞煤

針對經濟部昨天宣布核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會；台中海線立委楊瓊瓔上午表示，「...

重啟核三跟非核家園說再見？卓揆否認理念切割「一定要安全無虞」

行政院長卓榮泰今天針對外界關注「重啟核三是否等同放棄非核家園」一事回應，表示一定要安全無虞，也否認政府與非核家園理念切割...

核二、核三是否延役？ 賴總統：交給專業、科技

核三廠二號機今年五月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安...

有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，...

核電可能重啟 黃國昌批賴總統：髮夾彎轉成這樣不會臉紅？

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快1.5年，相...

2027有望重啟核電 王鴻薇：賴總統尋求連任拆彈中

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，有望重啟核電。國民黨立委王鴻薇今日質疑，重啟時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。