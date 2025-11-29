聽新聞
有望重啟核電？彭啓明稱先做政策環評 新北：沒核安沒有一切
經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。環境部長彭啓明今表示，可先做政策環評。新北市環保局表示，沒有核安就沒有一切。
彭啓明今天出席觀音山遊客中心出席「環保永續健行，低碳健康山林」活動，被問及核能相關問題，彭啓明表示，這是可以討論的地方，建議討論個案是否環評之前，也許可以先做政策環評。若能源主管機關（經濟部）進行一個核能政策環評，就能把公共參與納進去。專業部分，例如核電安全可能就要由核安會處理。
環保局表示，核能二廠除役計畫環境影響評估報告書經環境部審查通過後，除役計畫已於2023年3月開始執行，計畫將於未來25年內完成。針對彭部長表示，重啟核電可先以政策環評評估部分，屬環境部權責。新北市仍強調「沒有核安就沒有一切」。
