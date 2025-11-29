核電可能重啟 黃國昌批賴總統：髮夾彎轉成這樣不會臉紅？

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快1.5年，相當於2027年有望重啟核電。民眾黨主席黃國昌今受訪說「早知如此，何必當初？」髮夾彎轉成這樣，不會臉紅嗎？他希望民進黨這次髮夾彎，不要只是嘴巴說說。

黃國昌今出席黨內舉辦極端氣候下跨域整備與韌性強化系列論壇，會前受訪被問及2027年有望重啟核電，他說，早知如此何必當初？823核三延役公投時，人民不是用選票清楚表達意志嗎？公投結果是壓倒性支持核三重啟。

黃國昌說，民進黨內有非常多政治人物，都說公投結果顯示台灣人民支持非核家園，但賴政府這次是在打臉民進黨那些政治人物嗎？怎麼髮夾彎轉成這樣？轉得自己都不會臉紅嗎？

黃國昌指出，對民眾黨而言，務實、理性、科學面對台灣目前缺電事實，電價不斷高漲對於人民所造成痛苦，是一個執政者應該要解決的問題。執政者不解決問題，民眾黨就透過交給人民、透過公投表達意志；他說，希望民進黨這次髮夾彎不要只是嘴巴說說，如果真的要重啟，該做的工作很多，好好地做好一個執政者該做的工作，而不是一天到晚在媒體上放話。