中央點頭核三再運轉！楊瓊瓔：盼終結海線犧牲、台中不用再吞煤

針對經濟部昨天宣布核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會；台中海線立委楊瓊瓔上午表示，「謝謝中央！」很高興經濟部願意依法檢視核三廠，行政院也在昨天正式核定，象徵台電跨出最重要的一大步。

立委楊瓊櫻上午出席梧棲大庄里民活動中啟用時表示，市長盧秀燕上任後，大家一起努力一步一步的去減煤，她自己從一而終，全力以赴地監督台中火力發電廠。「台電過去一直叫我們用愛發電、用肺這個發電」，這些年來海線地區的民眾已經犧牲這麼多了。

楊瓊瓔並說，自己長期駐守在經濟委員會，始終要求政府重視全世界對核電採開放的態度，而且核心技術、新核能，大家都認為它是一個乾淨的電力來源，這是全世界現在普世的價值。她一再要求經濟部，並在核三廠要關廠的時候，提案「核管法」以及「環境基本法」，致力讓民進黨的神主牌，有一個樓梯可以下。

楊瓊櫻要求經濟部必須依法去檢視核電設備，當核三廠檢視安全無虞的時候，再來開啟核三發電。因為核能發電，1度大概是 1.02元左右；然而火力發電廠因為煤價的問題，1度電大概要3.5到4元多不等，至於風力發電、新電源，它的發電成本價格更高。

楊瓊瓔指出，以台電最具備再運轉條件的核三廠來說，自主安檢約需1.5到2年，這意味2027年有望重啟核電；大家在高興輝達來台灣落址後，一方面產業已面臨缺電的危機，未來如果再加上算力，電絕對是不夠，因此非常希望核三廠盡快啟動安全檢查，在安全無虞的時候，讓核三廠繼續發電，讓人民能夠有穩定的電源。