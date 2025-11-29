2027有望重啟核電 王鴻薇：賴總統尋求連任拆彈中

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，有望重啟核電。國民黨立委王鴻薇今日質疑，重啟時間落在2027，是否在為賴清德總統連任解套跟拆彈？國民黨立委許宇甄說，慢來總比不來好，賴政府不要再推托拉，趕緊跟上國際重啟核能腳步。

核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計最快需1.5年，2027年或有望重啟核電。行政院長卓榮泰昨在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

王鴻薇說，卓榮泰昨天在立法院答詢表示若核能安全無虞，願意朝2027年重啟核三來規畫。卓榮泰的說法當然是打臉蔡英文的非核家園。民進黨終於願意檢討錯誤的能源政策。

王鴻薇表示，時間落在2027年非常巧，因為那時正是賴清德要尋求連任，賴清德顯然是在為自己的連任之路解套跟拆彈。但是核三廠是在今年5月走入歷史，不到半年的時間，民進黨現要往重啟的方向研擬，既知如此又何必當初？且要花掉人民多少的納稅錢來重啟？

王鴻薇指出，對民進黨來說，能源政策有沒有錯誤不重要，會不會影響自己的選舉才重要。對賴清德來說，選舉利益、政黨利益超過國家利益跟人民利益。

許宇甄表示，慢來總比不來好，現在需要的是趕上時間，賴政府不要再推托拉，趕緊跟上國際重啟核能腳步。能源缺口的代價將是巨大且不可逆的，台灣已沒有時間蹉跎，民進黨政府應該放棄非核家園神主牌。經濟部既已核定核二、核三「現況評估報告」，代表安全、技術與可行性都有依據可循。

許宇甄說，賴清德政府若仍繼續拖延、找藉口、打假球，便是罔顧國家利益，置產業與人民於風險之中。台灣不僅需要充足的軍備，但在戰備之前，更需要穩定可靠的電力來維持經濟命脈。沒有電，再多的半導體、再多的AI研發也只是空談。

許宇甄批評，民進黨政府一邊否定核能，一邊卻以大撈錢模式瘋狂推動光電與風電。非但未能使台灣能源轉型成功，反而造成台灣山林、農地、海岸線等國土被破壞殆盡。台灣因錯誤能源政策，面臨的已不是危言聳聽的缺電預測，而是實質的缺電危機、國土被破壞、光電黑金化、高電價、高物價及國際投資者的擔憂。這些後果皆與民進黨政府的錯誤能源政策脫不了關係。

許宇甄呼籲，台灣需要的是務實、可靠，且已被世界多數先進國家證明的能源組合。核電重啟雖非萬靈丹，但至少是立即可行、具體能補上能源缺口的唯一選項。賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。