核二重啟？蘇巧慧：無核廢又安全才支持 重啟言之過早

針對近期核二廠安全檢測動作引發外界聯想是否重啟，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，她立場始終明確，「如果未來有沒有核廢料、又安全的核電，當然不反對」，但目前談重啟「言之過早」。

她強調，目前僅是為確保老舊核電廠安全運作所進行的檢測與報告，就算通過，未來仍需經核安檢驗及取得民眾共識，「安全是基本，社會共識也要跟上」，目前階段還沒進入實質重啟討論。

此外，媒體追問淡江大橋通車前的慶祝活動，中央與地方是否出現協調不順，蘇巧慧說，重大建設如淡江大橋，本就是中央與地方共同努力的成果，「現在即將變成世界聞名的景點，大家都非常高興」。她也坦言，地方與中央確實有溝通誤會，但她已立刻聯繫交通部與部長協調，並確認新北市曾參與會議協調。

「如果能讓地方聲音與角色被更完整彰顯，相信活動會更圓滿。」蘇巧慧表示，她會持續扮演協調角色，確保淡江大橋相關活動順利舉行。