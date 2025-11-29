核綠共存 太陽能業者喊要有配套

核二、核三廠最快2027年重啟，太陽能模組廠茂迪（6244）總經理葉正賢昨（28）日表示，重啟核二、核三與現行發展再生能源政策並不衝突，從科技業者近期擴大投資綠能與AI對能源的需求，核能與綠能可以共存，核能的價值在於降低每度電的排碳量，減少燃煤等火力及天然氣發電，降低企業的碳稅。

太陽能業者指出，再生能源是全球減碳重要手段，同時需要多種能源和技術組合，確保電力供應穩定、達成減碳目標。國際大廠目前遵循RE100的規範，綠電價格不僅上漲，供應也相當緊張，不論面臨RE100或碳關稅的壓力，太陽能等再生能源仍是重要助力，企業永續發展仍需綠電支持。

業者指出，Google近期也在台灣投資太陽能、地熱、風力發電等項目，積極增加綠能在其資料中心與營運辦公室使用的能源比率；輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭都曾同聲疾呼，未來AI發展最大的限制是能源供給不足。顯示在全球淨零碳排趨勢下，綠電仍將是未來AI資料中心主要用電來源之一。

葉正賢表示，全球淨零碳排趨勢明確，各國加速再生能源建置，也實施碳關稅，希望達到能源轉型目標，近年AI需求帶動龐大電力需求，如何提升再生能源比重、穩定能源效率成關鍵議題。他認為，重啟核二、核三與現行發展再生能源政策並不衝突，核能與綠能應共存，政府應要有一套完善配套政策，降低每度電的排碳量，提升企業競爭力。