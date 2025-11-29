聽新聞
李彥秀：「蔡規賴不隨」 神主牌大戰開打

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導

經濟部正式核定台電核電廠現況評估報告，核二核三廠的再運轉計畫預計明年三月送核安會，核三自主安全檢查預計需一點五年至二年。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他的立場始終一致，立即展開最終處置場選址作業，想必國民黨也會同意金門烏坵可適合做最終處置點。藍委則批，「神主牌大戰」才剛要開始。

鍾佳濱昨表示，談及核電議題，更需要一併考量地方民意。鍾佳濱強調，自己的立場與八二三公投時立場一致，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢；過去選址小組將金門烏坵視為適合的最終處置點，既然國民黨支持核能，希望國民黨積極與金門鄉親溝通。

國民黨立委李彥秀說，台灣能源政策當中最關鍵的能源發電配比「蔡規賴不隨」，早就有跡可尋。民進黨重新擁抱核電不讓人意外。反核力量、民間團體以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為二○二六以及二○二八大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

