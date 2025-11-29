綠想拖過2028大選？學者：台電若有心重啟 核三最快一年半

經濟部廿七日正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。但學者則認為，台電若有心要重啟，核三最快一年半，而核二則是兩年半即可，根本不需要像台電所說這麼長時間。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，核二與核三的條件不同，核三廠停機時間短，其中，二號機五月才剛停機，且停機之前剛做過歲修，安檢也在歲修過程中執行過，時間完全可以縮短。

葉宗洸說，台電先前曾說過，從啟動程序到供電，預估是在二○二九年中，但這其實包含了核安會審查時間要二年，但實際上，核安會從沒說過要兩年才能完成審查，而美國核管會對於核電機組延役審查，甚至要求在十八個月內完成，核安會審查一年時間就足夠。

至於核二廠，葉宗洸也說，核二早就有延役計畫書，要修改的部分不多，很多核安會的要求也都做過，「台電真的有心要解決台灣嚴重缺電問題，時間就可以縮短」。

核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修表示，台電認定核一廠因設備老化，不具再運轉可行性，但這不是失去可行性的理由，近年美國、菲律賓的核電廠，都有停機幾十年重啟案例，因零件都可汰舊換新。

至於台電指核二、核三廠重啟最快估需一年半，黃士修認為，但台電打了預防針「最快」，民進黨內有沙盤推演，找個技術細節多卡半年，就能拖過二○二八年總統大選。

黃士修更說，安檢報告十二月初可簽核，再運轉計畫至少要到明年三月才能送，但其實台電內部多年前早已做好再運轉的一切準備，就算更新版本也不用那麼久。