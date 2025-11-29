聽新聞
觀察站／綠面對2026、2028大選 真能卸下非核神主牌

聯合報／ 本報記者張曼蘋
經濟部明年三月將提送核二及核三廠再運轉計畫予核安會審查，反核團體表態反對核電廠重啟。 本報資料照片
核三廠二號機在今年五月十七日除役，民進黨政府也正式達成「非核家園」目標。不過，僅半年時間，核二、核三廠再運轉評估、安檢規畫一關接著一關啟動，也看得出賴政府面對能源配比困境，且戰且走、調整步伐中，但面對二○二六、二○二八大選能否真的卸下「非核神主牌」仍有待觀察。

民進黨能源路線以「非核家園」為主要目標，在野黨不滿政府火力發電全開、綠電發展跟不上進度、天然氣燃料又受制國外進口，如今賴政府願意啟動評估，也算是務實面對能源困境、經濟發展下的用電需求。

今年八月廿三日，民眾黨啟動「核三重啟公投案」，雖然未通過五百萬票門檻，但同意票四三○萬票遠高於不同意票。賴清德當晚發表談話，不是慶祝「守住非核」，反而是強調將以「核安無虞、核廢有解、社會有共識」為前提下推動核電

先前有媒體報導賴政府可能在二○二七年延役核三廠，當時總統府大動作否認並強調「總統從未指示不要綠電」，核電重啟也「沒有時間表」。如今經濟部對核電延役評估確實「開綠燈」，也顯得賴政府對核能政策仍遮遮掩掩、打擦邊球，未向國人說明清楚。

民進黨內有聲音認為，反核基本盤的動員力道已下降，選民更在乎供電穩定與減碳壓力，策略也逐漸轉成在安全無虞、找到最終處置地點下才發展的「有條件式核能」，這也象徵民進黨反核神主牌腳步仍不斷調整中，也不再是不可挑戰的核心信念。

不過，按照經濟部規畫的時程，明年三月提交再運轉計畫給核安會，經過一年半到兩年的自主安檢計畫，再送給核安會審查，這當中每一關只要有技術性的卡關，就能夠輕易拖過二○二八年一月的總統大選。非核家園是民進黨的神主牌，一旦核電廠在總統大選選前重啟，勢必遭遇黨內基本教義派以及一路相挺的反核團體反撲，對民進黨都是不可承受之重。

因此，可預見總統大選前，核三廠再啟機會微乎其微。民進黨現在丟出這張「核電重啟牌」，既可讓希望能源政策改弦易轍的選民抱有期待，又不會真的在選前發生，不至惹怒黨內反核基本教義派及環團，不論賴政府是不是真心想轉彎，都可謂一石二鳥之計了。

