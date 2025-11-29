聽新聞
周春米說「尊重民意首重安全」 恆春鎮長盼政府動作愈快愈好

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
經濟部已於廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性。圖／聯合報系資料照片
經濟部已於廿七日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性。圖／聯合報系資料照片

經濟部昨指最快二○二七年下半年可望重啟核三廠，屏東縣長周春米昨說，雖然之前核三公投未通過，但仍有四百多萬人同意重啟，尊重這樣的民意，但安全是首要考量；核三廠所在地的恆春多數民意支持重啟，鎮長尤史經說，希望政府動作愈快愈好。

周春米說，昨天上午接到台電董事長曾文生的電話，說明目前台電已開始相關檢核程序，包括檢查核電重啟的安全性等，確定之後再送核安會，縣府尊重法令的規定，也尊重相關部會依法令規定所做的程序。

周春米強調，若核三要重啟，最重要的要求就是「安全、安全、再安全」，台電、經濟部要照相關法令規定做好檢核之後，再送核安會專家審查，必須要經科學驗證，以達到最核心的安全要求。

尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，世界先進國家仍在使用核電，相信只要經過安全程序把關，核三重啟的安全性絕對沒問題；牡丹鄉長潘壯志說，尊重國家政策，只要政府經過安全評估可以重啟核三，一定會支持。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，台灣人均碳排量高，空汙嚴重，不但影響健康，更不利於經濟發展，必須要貫徹「以核養綠」政策，可以德國經驗為範例，把核電當作替代過渡能源，等綠電發電超過整體發電量一半後再廢核也不遲。

他說，ＣＯＰ30氣候峰會近日於巴西落幕，台灣氣候變遷績效指標評比，居全球第五十九名，屬「非常低」的級別，表現遠落後日本、歐盟與美國；另外，台灣肺癌已居十大癌症之首，在亞洲地區的罹患率僅次於北韓，「這實在是國家的恥辱。」過多的碳排放也會影響台灣企業的競爭力，對台灣的經濟造成極大損失。

