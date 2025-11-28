救缺電！核二、三具備再運轉條件 梁啟源：應盡快重啟勿再拖延

台灣面臨嚴峻的電力不足危機，且能源轉型進度不如預期，讓缺電問題成為影響國安與產業發展的重大隱憂。中央大學管理講座教授梁啟源示警，若不重啟核電，未來電力缺口恐將阻礙AI、數據中心等產業的發展。他呼籲政府應正視此國安問題，盡快讓機組上線，避免核電延役成為「N無窮大」的拖延。

經濟部28日證實，已正式核定台電核電廠現況評估報告，評估核二、核三廠具備再運轉可行性。梁啟源認為是及時雨。他指出，核三廠一旦重啟，可望立即增加9到10個百分點的備轉容量，為電荒帶來關鍵助力。但對於核三廠重啟時程，台電董事長曾文生表示，接下來1.5年至2年僅是台電自主安全檢查，後續還必須經過核安會審核，重啟時間可能會是「1.5年+N年」或「2年+N年」。

梁啟源分析，去年台電備轉容量率低於10%的天數多達119天，顯示一年有四個月處於電力不足狀態，在目前新增AI需求的同時，政府在電力供需規劃中，竟將未來十年的電力需求年均成長率，從2.8%大幅下修至1.7%，本身已透露電力嚴重不足的訊息。

替代電源進度落後，進一步加劇電力壓力。梁啟源指出，燃氣發電受限於天然氣接收站與環評問題，面臨極大變數，再生能源目標原訂2030年占比30%，但去年跟今年的達成率，大約都在11%、12%左右，同樣是嚴重不足。

梁啟源強調，全球超過一半的核電廠都經過延役，技術上可行且國際常見，關鍵在於政府「要不要做」。他主張，應盡量讓核電廠重啟時程的「N」等於零，而非無窮大，讓核電盡速發揮紓緩缺電的效果。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜也指出，隨著AI訓練與運算需求快速擴大，企業的用電需求亦呈跳躍式增長。一般雲端資料中心耗電量約5MW，若搭載AI功能，耗電量可暴增至50MW；若形成聚落型AI園區，用電量甚至上看500MW，對電網形成巨大壓力。企業最擔心的並非「全年不缺電」，而是「每小時能否穩定供電」，因此供電品質與電網韌性才是產業發展的真正挑戰。