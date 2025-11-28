聽新聞
核三最快2027下半年能重啟 周春米強調「安全、安全、再安全」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米強調，核三重啟要「安全、安全、再安全」。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米強調，核三重啟要「安全、安全、再安全」。記者潘奕言／攝影

經濟部已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，最快2027年下半年就有機會重啟核三。屏東縣長周春米表示，雖然之前核三公投最終結果未通過，但還是有400多萬人同意重啟，尊重這樣的民意；另外立法院也修過重啟核電的程序，相關部會如經濟部、台電也有照其規定去做。

今天上午台電董事長曾文生直接打電話跟周春米對話，說明目前台電已開始相關檢核的程序，包括檢查核電重啟的安全性等，確定之後再送核安會。她說，縣府尊重法令的規定，也尊重相關部會依法令規定所做的程序。

周春米強調，若核三要重啟，她一再表明，最重要的要求就是「安全、安全、再安全」，這是首要考慮，也是不能迴避的，台電、經濟部要照相關法令規定做好自我檢核，之後送核安會專家審查，必須要經科學的驗證，以達到「安全」這個最核心的要求。

恆春鎮長尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，希望政府動作能愈快愈好，世界先進國家都還在用核電，相信只要經過安全程序把關，核三重啟的安全性絕對沒問題。牡丹鄉長潘壯志說，尊重國家的政策，只要政府經過安全評估可以重啟核三，一定會支持。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，台灣人均碳排量高、空汙嚴重，不但影響人民健康，更不利於經濟發展，因此必須要貫徹「以核養綠」政策，可以以德國經驗為範例，把核電當作替代過渡能源，等綠電發電超過整體發電量一半後再廢核也不遲。

他說，COP30氣候峰會近日於巴西落幕，台灣的氣候變遷績效指標評比，位居全球第59名，屬「非常低」的級別，表現遠遠落後日本、歐盟與美國。另外台灣的肺癌已居十大癌症首位，在亞洲的罹患率也僅次於北韓，這實在是國家的恥辱。

洪輝祥說，台灣每年的人均碳排放量是聯合國標準的6.5倍，是「流氓國家」的表現，一定要想辦法降低。除了人民的健康不能被錯誤的能源政策犧牲，過多的碳排放也會影響台灣企業的競爭力，對台灣的經濟造成極大損失。

