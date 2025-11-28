核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

經濟部核定台電核電廠現況評估，閣揆卓榮泰今天證實，台電自主安全檢查程序預計一年半到兩年內將可送核安會核定。面對立委詢問是否可預期核三廠在2027年重啟運轉？卓榮泰強調，在核能安全無虞的狀況下「是可以考慮往這時程來做規劃。」

經濟部核定台電核電廠現況評估，核二核三具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查並研提再運轉計畫，台電評估若時程順利，最快2027年下半年就有機會重啟核三。

卓榮泰在立法院面對國民黨立委賴士葆的質詢時表示，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，根據台電的說法，進入程序後預計一年半到兩年後，將送請核安會做最後核定。

賴士葆追問，是否可以預期核三廠可在2027年重啟？卓回應「在安全無虞的狀況下」，如果有必須要汰舊換新的設備，仍必須安全無虞。賴士葆表示，儘快承認可以重啟才有助選舉，卓榮泰強調，他不是考量選舉而是考量核能安全，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規劃」。

經濟部指出，依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。

核三廠須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。經濟部強調，核電廠重啟程序必須符合「兩個必須」及「三個原則」，且仍須進一步凝聚社會共識，才能依核安會審查結果辦理。