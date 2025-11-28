往重啟邁進一步！ 核二、核三廠符合再運轉條件

備受關注的核能電廠延役議題有了初步答案。經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因多重因素，不具備再運轉可行性；但核二、核三廠則評估具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫。

經濟部指出，依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。核三廠尚須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年才能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。

經濟部說明，台電依照新修訂的《核管法》及其辦法，針對核一、二、三廠從七大面向進行盤點與分析，範圍涵蓋機組設備、人力配置、燃料乾貯、地質耐震、安檢整備現況、同型機組延役狀況及供電效益。評估結果顯示，核一廠兩部機組分別已停機逾11年、8年，設備老化嚴重，且重要發電設備多已拆除需重建，加上其機組與日本福島核災事故同型，日本同型機組也都已進入除役，因此確認核一廠不具再運轉可行性。

反觀核三廠，因機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判具備再運轉條件，但部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核二廠雖發電系統停機逾兩年，需執行長大修並復原管制計畫，但其安全及支援系統仍比照營運期間定期維護，初判亦具再運轉條件。

台電董事長曾文生表示，經濟部已經核定台電提出的核電廠現況分析報告，依照對現有核電廠的評估，認為核二廠跟核三廠「有條件可以進入安檢」。依照立法院修法決議及修正後的「核能設施運轉執照申請稽核辦法」，若機組要在執照屆期後重新運轉，必須提出「再運轉計畫」及「自我安全檢查」。就時程上來說，台電會在2026年3月先將再運轉計畫向核安會報告，說明目前的人員編制、機組裝置狀況，以及如何將其帶回可運轉的基本條件與強化項目。

曾文生指出，自我安全檢查牽涉到許多要「動手實際去做」的裝置檢查，尤其是核安會特別重視的耐震安全部分，這必須洽談原設計廠商派員協助。評估起來，將檢查做到一個段落，「大概要一年半到兩年的時間」，這段時間會與再運轉計畫同步進行。台電強調，台電就是工程師組成的公司，現在規範明確，會用最嚴謹的態度，做好工程師該做的安全檢查，將報告整備完後提送核安會審查；至於最終能不能重啟，必須看核安會審查的結果來決定。

針對重啟經費，曾文生說明，因國際電力裝置目前屬於「賣方市場」，且必須等到安檢確認哪些裝置需要更換或強化後，預算規模才會比較明確。此外，核二廠目前因燃料池滿載，正積極進行乾式貯存工作，希望能盡快將爐心燃料棒移出並騰空，才能進行後續安檢，因此進度上存有變數。台電作為受管制機關，現在就是清楚知道核安會「開了一張考卷」，台電會依照執法框架與指示，努力寫好這份計畫並送交審查。