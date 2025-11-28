聽新聞
獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠（圖）一號機去年除役，核三廠二號機今年5月除役。圖／聯合報系資料照片
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠（圖）一號機去年除役，核三廠二號機今年5月除役。圖／聯合報系資料照片

核三廠二號機5月17日除役，台灣進入非核家園，雖然823「重啟核三」公投未達門檻，賴清德總統當時表示「並不會排除先進核能」，為核能議題留下伏筆。據掌握，經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計最快需1.5年。

前總統蔡英文時期將能源轉型列重大國政方向，以推動非核家園為目標，後續因綠電成本高、供電不穩等問題，在野黨聯手修正核子反應器設施管制法，將核電廠的使用年限自40年延長到60年，並在今年8月23日推動「重啟核三」公投。最終同意票為434萬1432票、不同意票151萬1693票，同意票未達門檻。賴清德當時表示，若未來技術更安全、核廢料更少，且社會接受度提升，「並不會排除先進核能」。

經濟部先前收到台電提交核電廠現況評估報告，經濟部長龔明鑫本月初受訪說，現況評估報告還在經濟部內部行政程序中，在經濟部核可後，台電將會啟動「再運轉計畫」給核安會審查，同時也將進行核電廠自我安全檢查，盼12月初前可簽核並對外說明。

據掌握，經濟部已核定台電核電廠評估報告，其中位於新北市石門區的核一廠因設備老化，不具再運轉可行性；而位於新北萬里區的核二、屏東的核三廠則具再運轉可行性，核二、核三廠的再運轉計畫預計明年3月送核安會，核三廠自主安全檢查則須走審查等流程，最快估需1.5年；核二場則因乾貯設施延宕近10年，安檢期程將更長。

