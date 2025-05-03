經濟部：再生能源發電占比2026年11月起可達20%

外界質疑2026年再生能源是否可達成20%目標，對此，經濟部表示，2024年已重新務實檢討再生能源設置目標，除持續推動技術相對成熟的太陽光電、離岸風電，亦加速推動地熱、小水力等多元綠能，預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%，其後更會逐步提高，預估2028年可達23.4%，2030年約可達30%。

經濟部進一步說明，2024年11月6日經濟部提供民眾黨立委黃國昌的各類能源發電量與占比報告，已明確揭露再生能源發電占比20%達成時間點及條件，並務實考量再生能源建置期程及發電特性，以逐月占比細緻呈現。至於黃國昌質詢時使用上述資料，指出2026年占比僅有約18.9%一事，該數據係指2026年全年的平均數，包括1月至10月尚未達到20%的資料，所以全年平均為較低的18.9%，兩個數字的意義不同，不可混為一談。

經濟部強調，產業有綠電需求，經濟部將持續與地方政府合作推動多元綠能，同時搭配建置低碳燃氣發電機組及強化電網建設等工作，打造穩定、潔淨的電力系統。