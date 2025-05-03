快訊

王力宏爆舞台事故！演唱會剛開就出事 驚險畫面曝光！

新竹關西小鎮驚爆命案！ 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

為何張麗善會惹眾怒？ 不知爐主地位尊崇...「顧大轎」是重要任務

經濟部：再生能源發電占比2026年11月起可達20%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣將邁入非核家園。示意圖／聯合報系資料照
台灣將邁入非核家園。示意圖／聯合報系資料照

外界質疑2026年再生能源是否可達成20%目標，對此，經濟部表示，2024年已重新務實檢討再生能源設置目標，除持續推動技術相對成熟的太陽光電、離岸風電，亦加速推動地熱、小水力等多元綠能，預估2026年11月起再生能源發電占比可達20%，其後更會逐步提高，預估2028年可達23.4%，2030年約可達30%。

經濟部進一步說明，2024年11月6日經濟部提供民眾黨立委黃國昌的各類能源發電量與占比報告，已明確揭露再生能源發電占比20%達成時間點及條件，並務實考量再生能源建置期程及發電特性，以逐月占比細緻呈現。至於黃國昌質詢時使用上述資料，指出2026年占比僅有約18.9%一事，該數據係指2026年全年的平均數，包括1月至10月尚未達到20%的資料，所以全年平均為較低的18.9%，兩個數字的意義不同，不可混為一談。

經濟部強調，產業有綠電需求，經濟部將持續與地方政府合作推動多元綠能，同時搭配建置低碳燃氣發電機組及強化電網建設等工作，打造穩定、潔淨的電力系統。

川普 關稅

延伸閱讀

黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

卓榮泰稱政府失調要朝野負責 黃國昌轟：推諉塞責令人不齒

蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月

核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

相關新聞

經濟部：再生能源發電占比2026年11月起可達20%

外界質疑2026年再生能源是否可達成20%目標，對此，經濟部表示，2024年已重新務實檢討再生能源設置目標，除持續推動技...

在野批郭智輝傲慢應道歉下台 卓榮泰：會找他談談

經濟部長郭智輝因能源政策議題要台電員工「看不下去可以離開」，引發失言爭議。行政院長卓榮泰昨表示，郭智輝對勞工可以多些關懷...

喊話郭智輝 張啓楷：先道歉再下台

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，經濟部長郭智輝稱「看不下去可以離開啊」。台灣民眾黨立院黨...

賴士葆：郭智輝失格失高度 護航非核家園

經濟部長郭智輝昨日失言，針對上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，稱「看不下去可以離開啊」...

不見穩定電力 張善政：錯誤政策可能虧掉台灣產業未來

五一勞動節，台電上百名員工到經濟部陳情，主張錯誤能源政策造成台電龐大虧損，但經濟部長郭智輝在回應立委質詢此事時稱「看不下...

補助台電風向怎吹？ 最新數據：批評聲量高 綠電成箭靶

TPOC台灣議題研究中心今天表示，透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年4月14日至4月29日之間的網路輿情聲量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。