在野批郭智輝傲慢應道歉下台 卓榮泰：會找他談談

經濟部長郭智輝因能源政策議題要台電員工「看不下去可以離開」，引發失言爭議。行政院長卓榮泰昨表示，郭智輝對勞工可以多些關懷，他會找郭談談；經濟部昨發聲明表示，郭智輝尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。在野黨則齊批郭智輝傲慢，應道歉並下台。

上百名台電員工日前赴經濟部陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委質詢關切此事，但郭智輝回應「看不下去可以離開」。

卓榮泰昨天到立法院備詢時表示，郭智輝應該很快去跟所有國營事業勞工夥伴們，表示經濟部更多的關懷。他會找郭智輝來談談，郭的談話已引起社會大眾討論，引起勞工朋友心裡不快，他站在政府立場，表達更多對勞工的關懷。

郭智輝昨並未對失言風波道歉，經濟部則表示，台電公司營運方向是董事會綜整各種專業意見決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體同仁士氣。

國民黨立委羅廷瑋表示，執政黨傲慢霸道，視所有立法委員的監督如無物，面對台電員工、勞工在第一線的抗議，完全不當一回事，郭智輝完全不適任經濟部長，應該要有所表態，甚至下台道歉。國民黨立委賴士葆說，郭智輝失去部長格局，為護航非核家園，不以百姓蒼生的健康與福祉為念。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，郭智輝為官派政務官，卻要當年通過考試進台電且沒做錯事的專業人才離開，實在有夠傲慢，即便五二○前想提前打包，也應道歉完再下台。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，所有政務官的發言都要避免情緒性發言，或是造成社會對立，也要避免讓嚴肅的政策議題，成為政治口水攻防的開始。