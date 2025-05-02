喊話郭智輝 張啓楷：先道歉再下台

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，經濟部長郭智輝稱「看不下去可以離開啊」。台灣民眾黨立院黨團副總召張啓楷今日表示，郭智輝為官派政務官，卻要當年通過考試進台電且沒做錯事的專業人才離開，實在有夠傲慢，即便520前想提前打包也應道歉完再下台。

張啓楷表示，昨為五一勞動節，郭智輝以如此盛氣凌人的口吻，彷彿以前還待在企業界的大老闆「郭董」重新上身，語帶威脅地隔空回嗆楊家法和支持以核養綠的團體，以及前去聲援的民眾和逾百名台電員工，而非前往抗議現場仔細聆聽員工心聲，為勞資關係做了最壞示範，這不是慣老闆，什麼是慣老闆？

張啓楷表示，台電員工抗議台電從國營事業模範生變敗家子，拒絕納稅錢撥補無底洞。核三廠2號機將於5月17日除役，核電歸零，台灣將正式邁入非核家園，電力吃緊隱憂也會更加浮上檯面。經濟部和台電不好好檢討政府錯誤的能源政策，揚棄「反核」而迎向「返核」世界潮流，卻仍一意孤行、抱殘守缺，死抱民進黨「非核家園」神主牌，不斷情勒老百姓、威脅在野黨，若不接受再次撥補1000億給台電，就要再漲電價，永遠沒完沒了。

經濟部部長室今上午發布聲明為郭智輝緩頰稱，「部長尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽」。對此，張啓楷表示，郭智輝還好意思問氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法「他是專家嗎」，楊擁有屋外線路裝置乙級證照、台電活電證照電纜丙級證照、美國能源工程師協會節能量測驗證師資格（CMVP），以及ISO 50001主任稽核員資格（BSI），正是台電從昔日的「金雞母」淪落到今天「敗家子」的危難時刻，極需要的專業人才。

張啓楷指出，楊家法說得對，自己當年考試進台電，也沒做錯事，憑什麼要他離開，反倒郭是「官派的」，連自己錯在哪裡都不知道，「該離開的是他」。空降的政務官嗆在台電基層辛苦多年的員工「看不下去可以離開」，十足高傲霸凌基層勞工的慣老闆心態。

張啓楷指郭智輝常語不驚人死不休，簡直已經到了罄竹難書、族繁不及備載的不堪聞問地步，讓人總是瞠目結舌、無言以對。

張啓楷說，郭智輝剛上台時，多少還能講真話，抗拒民進黨立委在幕後下指導棋，願意評估台灣改採核電的可能性。想不到，不到一年如今已經「面目全非」。合理懷疑，520一到內閣按憲政慣例必須總辭，看樣子郭智輝心裡可能想著「不如歸去」，既然不想幹了，於是發言更加有恃無恐、肆無忌憚，但想提早走也應先向台電員工道歉完再下台。