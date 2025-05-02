賴士葆：郭智輝失格失高度 護航非核家園

經濟部長郭智輝昨日失言，針對上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，稱「看不下去可以離開啊」。國民黨立委賴士葆今表示，郭智輝失去部長格局，郭智輝為了護航非核家園，不以百姓蒼生的健康與福祉為念。

賴士葆說，郭智輝擔任部長以來，失言的紀錄已經不勝枚舉了。五一勞動節楊家法帶領台電員工包圍經濟部，訴求只有核電延役，台電才能續命，並批評錯誤的能源政策導致連年虧損，不斷以納稅人的錢補貼電價。郭智輝對這個事件的回應竟然嗆聲楊家法不是專家，看不下去可以離開，郭智輝這番失言，真的失格又失去部長的格局和高度了。

賴士葆指出，這個月台灣全面邁入非核家園，84％的用電需求都靠火力發電，又貴又髒的火力發電會導致空氣品質惡化，百姓的肺部健康受損，這是全民的災難。天然氣也是屬於化石燃料，再怎麼低碳，它就是會排放出碳，對人體對環境就是有傷害。這樣的說辭就像2018年，為了讓深澳燃煤電廠闖關，當時的行政院長賴清德就說深澳燃煤電廠會用乾淨的煤，立刻被國際能源專家學者打臉推翻，因為世界上沒有乾淨的煤。郭智輝為了護航非核家園，不以百姓蒼生的健康與福祉為念。

賴士葆強調，立法院的總質詢，一個會期才一次，經濟部長肩負台灣經濟發展的重責大任，卻是兩次缺席，不到立院詢答說明政策，關稅戰來襲，全台產業都嚴陣以待，郭智輝卻好像事不關己，這種輕慢不敬業的態度應該受到譴責。郭智輝與其花力氣跟台電員工互槓，不如花心思好好想想在非核家園，84％的用電需求都靠火力發電的狀況下，台灣要如何接軌國際的淨零碳排？