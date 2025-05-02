不見穩定電力 張善政：錯誤政策可能虧掉台灣產業未來

五一勞動節，台電上百名員工到經濟部陳情，主張錯誤能源政策造成台電龐大虧損，但經濟部長郭智輝在回應立委質詢此事時稱「看不下去可以離開啊」；桃園市長張善政今天也針對國家能源政策問題發聲，指虧損的不只是台電，更可能是台灣產業的未來。

張善政臉書表示，台電員工陳情內容是他們對當前能源政策導致台電長期虧損的深切憂慮，但遺憾中央仍未展現更積極的回應態度。供電不穩毫無疑問是全台共同風險，5月中旬核三廠2號機除役，台灣邁入「無核時代」，對全台最大工業城市的桃園而言，電力是否穩定讓市民與產業界都很焦慮。

張善政指出，去年4、5月間，桃園半個多月就發生20起停電事件，影響近30萬戶，頻繁跳電造成的不便與民怨，凸顯了老舊電網與基礎設施韌性不足的結構性問題。過去一年，市府深刻感受到台電強化電網穩定的努力，市府提出建立「供電合作平台」也為桃園用電帶來實質改善，但地方力量終究有限，若要徹底強化供電體系，仍需中央提出更具前瞻性的政策藍圖。

面對國際關稅變局與AI、半導體等高耗能產業的快速擴張，張善政認為台灣迫切需要的是一套穩健、可持續的能源戰略，而不是持續依賴補貼來掩飾深層問題。

張善政也說，台電基層員工的憂慮，其實也反映了全民對能源未來的集體不安。夏天即將到來，用電壓力勢必升高，誠摯期待中央能傾聽第一線與各界的聲音，及時回應，通盤檢討，讓台灣的供電體系更穩定，人民用電更安心。