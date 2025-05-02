補助台電風向怎吹？ 最新數據：批評聲量高 綠電成箭靶

TPOC台灣議題研究中心今天表示，透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年4月14日至4月29日之間的網路輿情聲量數據。關於台電相關討論，每天平均聲量約有4千多則，不過在政院拍板特別條例前後有顯著差距，顯示盡管相關新聞已發展超過一個星期，撥補台電千億的話題，依然持續在熱議當中。

行政院為因應關稅衝擊，日前通過規模4100億元的特別條例草案，送交立法院審議，當中編列撥補台電公司1000億元，引發在野質疑把之前總預算被刪掉的部分又補回來。

TPOC指出，數據顯示，4月24日特別條例草案拍板前，關於台電的網路聲量每天平均聲量還不到2千則，4月24日行政院召開院會當天聲量衝高至8千多則；4月25日總統賴清德與產業界座談時公開向在野黨喊話，盼支持撥補台電千億讓電價凍漲，當日聲量衝高至超過1.4萬則，直到隔天仍有1.1萬則，聲量表現不俗；直到調查期間最後一天4月29日，行政院長卓榮泰在赴立法院備詢時針對核三廠二號機將除役「信心喊話」，強調台灣不會缺電等語，也讓台電電價議題衝高至8千多則。

TPOC表示，數據分析結果揭露，在4月24日至4月29日間，關於台電的相關討論中，有高達21.5％聲量的留言提出對能源政策不信任，表達「認為政府補助台電涉及圖利綠能業者」；其次20.1％留言指出「認為錯誤能源政策導致全民埋單」；15.4％留言「批評廢核導致電價高漲和台電虧損」；10％留言「認為執政黨應為台電虧損負責」。

TPOC指出，總體而言，許多網友將目前台電虧損的結果歸咎於民進黨政府的能源政策，認為政府應負起責任而非由全民埋單，也有部分留言內容凸顯民眾對政府補助政策的不信任感，甚至點出先前層出不窮的綠能弊案問題，質疑當中也可能涉及利益輸送等情事。

TPOC表示，從此次網路數據分析結果發現，政府打算再撥補台電千億的議題一曝光，即獲得網路廣泛關注，收獲不少討論聲量，雖然其幅度尚且不能稱為爆量，但仍因而引出民眾對於能源政策的看法。值得關注的是，多數見解放大對政府補助措施的疑慮及不信任感，無論是出現「圖利綠能業者」、「全民埋單」等關鍵字，都顯示執政團隊需對症下藥，正面化解社會對此的質疑。