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郭智輝昨嗆台電員工 卓榮泰：會找郭部長談談

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
行政院長卓榮泰（圖）今日赴立法院施政報告及備詢，表示全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，經濟部長郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們站在一起。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今日赴立法院施政報告及備詢，表示全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，經濟部長郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們站在一起。記者林俊良／攝影

昨天經濟部長郭智輝嗆台電員工「看不下去可以離開」，行政院長卓榮泰今天答詢表示，「部長可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。」

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中針對國民黨立委林思銘針對郭智輝的失言風波，提出他已經不適任，卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉？卓榮泰回應表示，全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，政府跟勞工還有國營事業都是一家人，郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。

卓榮泰坦言，「我會找郭部長談一談，談話已經引起社會討論，也引起勞工心裡的不快，這一點我站在政府一體角度，我應該表達更多對勞工關懷」。

國民黨立委林思銘（圖）針對郭智輝的失言風波，認為不適任，質詢卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉。記者林俊良／攝影
國民黨立委林思銘（圖）針對郭智輝的失言風波，認為不適任，質詢卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉。記者林俊良／攝影

卓榮泰 郭智輝

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