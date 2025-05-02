郭智輝昨嗆台電員工 卓榮泰：會找郭部長談談

昨天經濟部長郭智輝嗆台電員工「看不下去可以離開」，行政院長卓榮泰今天答詢表示，「部長可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。」

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中針對國民黨立委林思銘針對郭智輝的失言風波，提出他已經不適任，卓榮泰是否願意替郭智輝失言道歉？卓榮泰回應表示，全國勞工還有國營事業夥伴們都是支撐政府運作重要一環，政府跟勞工還有國營事業都是一家人，郭智輝可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴們，表示經濟部更多的關懷，很多部會也該透過這個事件，重申政府立場，跟所有勞工站在一起。