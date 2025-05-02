郭智輝不認民進黨能源政策錯誤 吳宗憲酸：全世界都錯？

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。經濟部長郭智輝稱，台電有三萬多名員工，「看不下去可以離開啊」。國民黨立委羅廷瑋今嗆，郭智輝能代表2300萬人嗎？國民黨立委吳宗憲也說，若民進黨能源政策正確，全世界能源政策都是錯的？國民黨立委牛煦庭鼓勵吹哨者勇敢揭發真相。

對於昨日台電員工陳情活動，並非全部人都是台電員工，羅廷瑋說，事前有先查證，現場有150到180位，非全部都是台電員工，也有像他這種身分，非台電員工的人聲援。主辦單位回應至少有100位台電員工。他反問，不管是幾位，郭智輝能代表2300萬人嗎？

吳宗憲說，長官通常聽不到真話，如果民進黨的能源政策是對的，是不是全世界能源政策都是錯的？

經濟部聲稱目前的能源政策是台電員工一起齊心努力的方向，個別員工如果有意見表達，不要用不實的說法來誤導視聽，影響同仁的士氣。對此，牛煦庭表示，台電今年1到3月虧了240億是假的嗎，請問真實的數據是什麼，要不要交代清楚？這個能源政策真的是台電由下而上共同努力的結果，還是民進黨一意孤行強迫基層員工埋單？他認為絕對是後者，他才不相信是什麼大家都同意的結果。

牛煦庭說，因為這樣的能源政策，導致了過去8年4次全國大停電，請問這是台電基層員工想要的嗎？哪一次的停電跳電，不是累翻基層？哪一次的全國大停電，不是讓台電被罵狗血噴頭？請問這是台電想要的嗎，這是共同努力的成果嗎？

牛煦庭指，這些長官到底還要自行代表所有基層的意見到什麼時候？今天不管是幾個人站出來，絕對不允許任何秋後算帳，也絕對不樂見任何寒蟬效應，鼓勵吹哨者勇敢地說出真相，不要再屈從於這群長官暴虐無道、莫名其妙的指揮，請大家勇敢的站出來。

羅廷瑋也表示，郭智輝否認虧損，那為什麼還要撥補？這幾年來已經撥補了多少次，撥補3千多億，漲了四、五次的電價，一手撥補拿稅金，一手漲電費，最後台中市面對中火空汙，這到底是正確還是錯誤的能源政策？到底台電現在的方針是對是錯？ 國人最清楚。

羅廷瑋指出，現階段如果這個是最好的方案，全世界背道而馳，台灣走在世界第一，台電這麼成功，那不需要再撥補了，更不會再發生漲電價。郭智輝講5月18日漲電價他就下台，但電價審議委員會9月才開，郭在玩文字遊戲，郭滿口謊話，否定經濟部的數據，再以自己的言論為主，不要再騙大家。