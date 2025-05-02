郭智輝發言惹議 吳思瑤：政務官要避免情緒性發言

台電員工昨天去經濟部抗議能源政策，經濟部長郭智輝備詢時提到「看不下去可以離開」，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，所有政務官的發言都要避免情緒性發言，也要避免讓嚴肅的政策議題，成為政治口水攻防的開始。

台電員工昨天到經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電虧損，而國民黨立委羅廷瑋昨天在立法院經濟委員會質詢時，詢問郭智輝對此事的想法。郭智輝提及虧錢有很多種原因，不能講此事就是能源政策，「他是專家嗎」；羅廷瑋則說這是在台電上班的第一線員工看不下去。郭智輝回應「他看不下去可以離開啊」。

吳思瑤今天在立法院接受媒體詢問，針對郭智輝稱「看不下去可以離開」，這是否為失言等議題，作相關說明。

吳思瑤表示，所有政務官的發言都要嚴格地避免一些情緒性的發言，避免一些製造、挑動社會的對立，也要避免讓嚴肅的政策議題成為政治口水攻防的開始，任何行政官員都應當往這方向來努力。

媒體追問，在野陣營擬下週把「核子反應器設施管制法」修正草案排入立法院會議程，力求盡速三讀通過。

吳思瑤說，藍白要聯手修核管法使核能復辟，目前有法案待審、公投案待協商，民進黨團會持續透過論述，期盼讓社會更多元正向的討論。

吳思瑤說，核能議題需要有社會共識、要確保核電安全、核廢料處置要能有清楚解方，這3個前提缺一不可，如果藍白要排審加速通過，不要輕忽這3個條件，而且若要讓核三延役，但在核安工作上鬆綁法規，使得安全面上存有疑慮，民進黨團會保持反對及保留的態度。