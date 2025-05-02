快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

郭智輝發言惹議 吳思瑤：政務官要避免情緒性發言

中央社／ 台北2日電

台電員工昨天去經濟部抗議能源政策，經濟部長郭智輝備詢時提到「看不下去可以離開」，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，所有政務官的發言都要避免情緒性發言，也要避免讓嚴肅的政策議題，成為政治口水攻防的開始。

台電員工昨天到經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電虧損，而國民黨立委羅廷瑋昨天在立法院經濟委員會質詢時，詢問郭智輝對此事的想法。郭智輝提及虧錢有很多種原因，不能講此事就是能源政策，「他是專家嗎」；羅廷瑋則說這是在台電上班的第一線員工看不下去。郭智輝回應「他看不下去可以離開啊」。

吳思瑤今天在立法院接受媒體詢問，針對郭智輝稱「看不下去可以離開」，這是否為失言等議題，作相關說明。

吳思瑤表示，所有政務官的發言都要嚴格地避免一些情緒性的發言，避免一些製造、挑動社會的對立，也要避免讓嚴肅的政策議題成為政治口水攻防的開始，任何行政官員都應當往這方向來努力。

媒體追問，在野陣營擬下週把「核子反應器設施管制法」修正草案排入立法院會議程，力求盡速三讀通過。

吳思瑤說，藍白要聯手修核管法使核能復辟，目前有法案待審、公投案待協商，民進黨團會持續透過論述，期盼讓社會更多元正向的討論。

吳思瑤說，核能議題需要有社會共識、要確保核電安全、核廢料處置要能有清楚解方，這3個前提缺一不可，如果藍白要排審加速通過，不要輕忽這3個條件，而且若要讓核三延役，但在核安工作上鬆綁法規，使得安全面上存有疑慮，民進黨團會保持反對及保留的態度。

吳思瑤 立法院 郭智輝

延伸閱讀

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 藍轟鬼混部長應知進退

影／ 國民黨團反嗆郭智輝「該走人的是你」

張克晉退罷吳思瑤領銜人 朱立倫：恐嚇造成寒蟬效應

郭智輝嗆「看不下去可以離開」輿論炸鍋 今再發三聲明

相關新聞

影／侯友宜提缺電危機 賴清德：估算到2032都夠用

賴清德總統與新北市長侯友宜上午與新北產業園區業者座談，侯友宜再提電力問題，他表示產業用電每年都在成長，未來用電壓力很大，...

郭智輝昨嗆台電員工 卓榮泰：會找郭部長談談

昨天經濟部長郭智輝嗆台電員工「看不下去可以離開」，行政院長卓榮泰今天答詢表示，「部長可以多些關懷，也應該跟國營事業的夥伴...

郭智輝不認民進黨能源政策錯誤 吳宗憲酸：全世界都錯？

上百名台電員工昨在經濟部前抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。經濟部長郭智輝稱，台電有三萬多名員工，「看不下去可以...

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 藍轟鬼混部長應知進退

經濟部長郭智輝在昨日五一勞動節失言，引發譁然。國民黨立院黨團今日舉行記者會，國民黨立委羅廷瑋呼籲郭智輝知所進退。國民黨立...

影／ 國民黨團反嗆郭智輝「該走人的是你」

國民黨團上午舉行記者會，立委吳宗憲、牛煦庭、羅廷瑋出席，勞動節有上百名台電員工包圍經濟部，抗議能源政策錯誤害慘台電，在立...

經部前抗議遭郭智輝反嗆 台電員工：沒做錯 憑什麼要我離開

台電員工楊家法昨帶領上百名台電員工到經濟部前陳情抗議，抨擊撥補台電再多錢也救不了錯誤的能源政策，卻遭經濟部長郭智輝反嗆「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。