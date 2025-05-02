郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 藍轟鬼混部長應知進退

經濟部長郭智輝在昨日五一勞動節失言，引發譁然。國民黨立院黨團今日舉行記者會，國民黨立委羅廷瑋呼籲郭智輝知所進退。國民黨立委吳宗憲轟郭是「鬼混部長」。國民黨立委牛煦庭則說，錯誤的能源政策不修正，台電永遠被推在前面當消波塊。

上百名台電員工昨天在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，羅廷瑋昨質詢經濟部長郭智輝關切此事，但郭智輝回應，台電有三萬多名員工，是不是代表一定聲音或個人聲音他不清楚，「看不下去可以離開啊」。

羅廷瑋說，全國同胞看完後譁然，沒有人可以接受郭智輝講出這些話。敬告賴清德、行政院長卓榮泰，郭智輝是失言嗎？講錯話嗎？在他看來是講了大實話，民進黨現階段在內部給所有的部會首長大開綠燈，讓其講出真心話。執政黨傲慢霸道，視所有立法委員的監督如無物，面對台電員工、勞工在第一線的抗議，完全不當一回事。

羅廷瑋表示，今要譴責郭智輝，郭智輝完全不適任經濟部長，應該要有所表態，甚至是下台道歉。

牛煦庭說，今年五一勞動節有非常多的勞工團體在凱道遊行，訴求叫做「反霸凌，要保障」。昨日台電員工站出來，因為不希望台電公司成為錯誤能源政策下面的消波塊。郭智輝慣老闆的心態，是不是又是一起長官霸凌基層的案例？請問如何相信政府有打擊霸凌的決心？

牛煦庭表示，他要再次強調能源政策修正的重要性，過去在立法院總質詢，很多委員都針對能源政策，包含台電財務的穩定、供電的穩定等，要求政府拿出具體作為，但民進黨政府的每項回應只有「撥補，撥補，再撥補」，放任台電的財務體質愈來愈差。

牛煦庭指出，過去台電確實有巨額虧損，而這個巨額虧損來自於國際化石燃料、原物料波動造成的成本大增，因俄烏戰爭爆發，但這樣的物價波動早在一兩年前已經結束，為何現在台電還是虧錢？昨日有台電員工告知，台電在1到3月又虧了240億，如果化石燃料的價格恢復正常，為什麼還有巨額虧損，難道不是因為綠電高買低賣，沒辦法平衡財務造成的嗎？難道不是民進黨錯誤能源政策下的必然結果嗎？

牛煦庭質疑，如果1到3月已經虧240億，今年不是又要虧1、2千億了嗎？請問明年的預算會不會要繼續撥補？他不是反對撥補，但是反對錢坑，錯誤的能源政策不修正，台電永遠被推在前面當消波塊。

吳宗憲說，他看郭智輝有三個感覺，分別是慣老闆、說謊部長、鬼混部長。郭智輝說早上6時起床很辛苦，有沒有想過凌晨3時、4時就有清潔隊員在辛苦工作，郭與社會脫節。台電每個都是招考進來，在內閣服務的人，不應該把經濟部當崇越的部門。他個人對經濟部質詢時，提出數據都是經濟部提供的，郭智輝卻質疑數據來源，一個官員怎麼會到現場，騙大家說不知道數據哪裡來，甚至於騙卓榮泰，讓卓揆出言不遜。郭更常搞不清楚其他委員拿出經濟部的數據。