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經部前抗議遭郭智輝反嗆 台電員工：沒做錯 憑什麼要我離開

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法（左）昨天發起草綠T行動到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填補台電虧損無底洞，支持核電的團體與民眾到場聲援。記者潘俊宏／攝影
氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法（左）昨天發起草綠T行動到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填補台電虧損無底洞，支持核電的團體與民眾到場聲援。記者潘俊宏／攝影

台電員工楊家法昨帶領上百名台電員工到經濟部前陳情抗議，抨擊撥補台電再多錢也救不了錯誤的能源政策，卻遭經濟部長郭智輝反嗆「看不下去可以離開」。楊家法表示，自己考試進台電，也沒做錯事，憑什麼要他離開，反倒郭是官派的，連自己錯在哪裡都不知道，「該離開的是他」。

楊家法表示，台電為了應對缺電，頻繁偷偷重啟除役機組，卻不敢公開承認電力不足，民進黨把電價凍漲作選舉工具，罔顧台電財務黑洞與全民權益，因此主張穩定電力供應、推動綠色核能、停止以政治操弄電價。昨天響應的大多是現職台電員工，少部分是退休員工。

楊家法強調，自己看不下去，提出意見，又不是做錯事；反觀郭智輝是官派的，卻又做不好，該離開的是郭才對。

楊家法也提出五點質疑，包括台電官網綠燈頻繁啟用「無操作許可」火力機組；國際油價早已回穩，但台電一、二月仍虧損一七四億元，其中有一百億元是風電造成；政府用人民的稅金（增資及撥補共三千億元）掩蓋政策錯誤；備轉燈號做假是對的嗎；離岸風電國產化廿年九千億元打水漂，國家隊去哪了？

經濟部能源署官員說，非核並非台電近年虧損原因，烏俄戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，了解各界對核能議題有不同的討論，在確保核能安全與核廢料可處理及社會有共識下，經濟部保持開放態度。

台電則說，尊重多元意見，供電穩定應是社會最大共識，但若僅以核能作為單一解方，忽視核安、核廢處理與社會共識等現實面挑戰，無助穩定供電，也非僅靠公投或修法就可解決。

台電 核能 經濟部 能源政策 郭智輝

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