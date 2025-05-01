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民團訴求核電延役 台電：穩定供電為社會最大共識

中央社／ 台北1日電
氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法今天發起草綠T行動到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填補台電虧損無底洞，支持核電的立委、團體與民眾到場聲援。聯合報系記者潘俊宏／攝影
氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法今天發起草綠T行動到經濟部抗議，拒絕用納稅錢填補台電虧損無底洞，支持核電的立委、團體與民眾到場聲援。聯合報系記者潘俊宏／攝影

今天有核能民團赴經濟部陳抗，訴求核電延役救台電。台電表示，尊重多元意見，供電穩定應是社會最大共識，但若僅以核能作為單一解方，忽視核安、核廢處理與社會共識等現實面挑戰，無助穩定供電，亦非僅靠公投或修法就可解決。

台電強調，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲至今才是虧損主因，韓國、日本、法國等核能國家無一倖免，電價漲更兇、通膨更嚴重、預算補更多，期盼各界共同支持特別預算，才是健全台電財務、確保穩定供電的關鍵。

台電今天發布新聞稿表示，因應近年俄烏戰爭致燃料價格飆漲，為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，電價調整相對和緩，近3年吸收民生、工業電價成本達新台幣6000億元，因而累積超過4000億元虧損。

反觀民團訴求使用核電的指標國家，台電指出，因應燃料漲勢同樣採電價調漲或財政補助，如核電占比超過3成的韓國，自2020至2024年民生、工業電價累計漲幅達48%、105%；核電占比近7成的法國漲幅亦達54%、68%。而2022至2024年間，日本政府以預算補貼約5500億元，法國政府亦補貼約7000億元。

台電說明，目前台灣的核電占比僅約3%，無論對供電或財務影響皆有限，穩定供電應是複選題，需多種能源搭配，將充分運用既有低碳燃氣、無碳再生能源及抽蓄水力等電源，加上今年近500萬瓩大型新機組陸續加入供電行列，可提供穩定基載電力。

同時，因應極端氣候、水情變化劇烈，台電表示，讓部分尚未拆除的除役機組轉為緊急備用電力設施，平時「備而不用」僅因應突發狀況，發電資訊皆於台電官網即時呈現，亦設有運轉時數限制。

對於有立委關心火力發電占比高達8成，台電表示，討論火力發電時不宜將低空污排放、低碳排的燃氣和燃煤混為一談。

台電表示，政府自2016年起推動「以氣代煤」及「空污防制設備效能提升」，才讓近年電力排碳係數及空污排放量逐年降低，如電力排碳係數自2016年每度電排碳0.530公斤降至2024年0.474公斤，降幅約10.6%，而台電火力電廠空污排放量自2016年10.7萬公噸降至2024年3.4萬公噸，減幅近70%。

針對台中電廠燃煤機組更新改建，台電表示，台中電廠持續推動新建燃氣機組替換燃煤機組計畫，一期計畫的新建燃氣機組今年起陸續上線後，將啟動拆除2部燃煤機組工作，另有2部燃煤機組轉為備用。二期計畫的新建燃氣機組2031年起陸續上線後，將再拆除2部燃煤機組，剩餘6部則轉為緊備機組，最遲將於2034年底前達到無煤化，讓台中電廠以氣代煤的目標早日達成。

至於外界呼籲台電應公布夜間備轉容量率，台電說明，「備轉容量率」定義為當日最高負載發生時的供電餘裕，然而隨再生能源發展，日落減低的太陽光電將大於負載減少量，因此夜尖峰供電能力也須納入考量。

台電表示，政府已成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，透過外部專家委員，與台電及能源署刻正檢討備轉容量需求及供電燈號公告機制構想，後續將廣納各方建議提出合適作法。

供電 台電 核電

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