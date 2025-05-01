台電員工抗議錯誤能源政策 郭智輝：看不下去可以離開

台灣即將核電歸零，台電眾多員工今赴經濟部抗議錯誤能源政策，國民黨立委羅廷瑋今質詢經濟部長郭智輝。郭表示知情但不了解訴求，不知道要回應什麼，這些人是不是專家、是不是只是個人聲音他也不清楚，「他看不下去可以離開啊」；羅擔心，未來會不會對員工秋後算帳？

核三廠2號機將於5月17日除役，台灣將正式邁入非核家園，電力吃緊隱憂也浮現。氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法在五一勞動節發起「草綠T行動」包圍經濟部，拒絕民進黨錯誤政策用納稅錢填補台電鉅額虧損，支持以核養綠的團體及民眾、逾百名台電員工一早前往聲援。

立法院經濟委員會今排審「再生能源發展條例」修正草案，羅廷瑋質詢郭智輝，有關「草綠T行動」情況，了解狀況嗎？這些人都是在台電第一線上班的員工，大家不滿，台電說樽節人事開銷一年省4億，但錯誤能源政策4天燒掉9億，台電人都看不下去。

郭智輝表示，不太清楚他們訴求，不知道要回應什麼，台電有3萬多位員工，100多位是不是都是台電的員工？是代表一定聲音或個人聲音不太清楚；他還嗆聲：「是嗎？是這樣嗎？你認為是他講的原因造成虧損嗎？」、「他是專家嗎？」、「他看不下去可以離開啊」