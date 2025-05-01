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郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 黃國昌：郭大老闆才該離開

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院經濟委員會審查「再生能源發展條例第十三條條文修正草案」，經濟部長郭智輝備詢。記者季相儒／攝影
立法院經濟委員會審查「再生能源發展條例第十三條條文修正草案」，經濟部長郭智輝備詢。記者季相儒／攝影

民團今天包圍經濟部，控訴政策錯誤能源政策害慘台電，經濟部長郭智輝面對國民黨立委羅廷瑋質詢時動怒，表示台電員工若看不下去「可以離開」。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人」。

黃國昌表示，五一勞動節的今天，基層台電員工犧牲休息的時間，到經濟部前表達自己對於民進黨錯誤能源政策的擔憂。坦白講，政府沒有把該做的事做好，已經非常丟臉了。

黃國昌說，沒想到郭智輝還在國會直指台電有3萬多名員工，質疑抗議員工的代表性，並嗆聲「他看不下去可以離開啊」，傲慢的嘴臉，在勞動節的今天，真是格外諷刺。

黃國昌表示，郭智輝上任迄今，缺乏專業、失言不斷、荒腔走板的政策推動更是罄竹難書。憑恃著自己是賴清德總統「讀書會」的成員，有層峰在罩，每天都在秀下限、耍嘴皮子，至於國人引頸期待的拚經濟，則是毫無作為。

黃國昌質疑，不知道賴清德總統，跟喜愛穿台電外套的行政院長卓榮泰，還要包庇郭智輝這樣不適任的官員多久？正是因為識人不明，對國家造成莫大的傷害。如今，國家經濟正遭逢美國高關稅政策的重大衝擊，無法苦民所苦，「傲慢的郭大老闆，才是真正該離開的人」。

台電 黃國昌

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