影／要求核電延役！藍委：納稅錢不是錢 抗中保台是謊言？

核三廠2號機將於5月17日停機除役，台灣將正式邁入非核家園，電力吃緊隱憂也浮現。許多支持以核養綠的團體及民眾一早陸續到經濟部聲援，支持楊家法在五一勞動節發起的「草綠T行動」，拒絕民進黨錯誤政策用納稅錢填補台電鉅額虧損。現場也來了不少國民黨立委及民眾黨立委，指責執政黨用火力發電填補核電除役後的電力需求，全民只能承受用肺發電及電價上漲的壓力。

國民黨立委王鴻薇說，在野推動《核管法》修法，希望讓核電延役，但民進黨在立法院全力阻擋。立法院長韓國瑜已經同意在下周針對《核管法》來做朝野協商，希望力拚在5月17日核三廠最後一號機組除役之前，能夠完成立法三讀。

國民黨立委徐巧芯則是痛批，目前已經補貼台電超過3000億，今年補了1000億，明年、後年還要再各補1000億，到底要撥補多久？還要浪費多少人民的納稅錢？如果今天兩岸真的開戰的話，我們的LNG(液化天然氣)船如果被圍了，天然氣沒有辦法運進來，台灣的電力可能只能支撐7天到11天，就會全部斷絕。最喜歡講「抗中保台」的民進黨，為什麼不用穩定、便宜、然後乾淨的核能保護台灣？讓兩岸之間如果真的出現戰爭的時候，台灣有足夠充足的電力可以用。如果不能穩定我們的能源政策，那麼「抗中保台」都是說假的。