影／核電將歸零 王育敏：社會、民生、國安將重大危害

國民黨立院黨團今天舉行記者會，抨擊民進黨政府核電歸零政策。國民黨立院黨團副書記長王育敏表示民進黨執迷不悟硬是要「核電歸零」，5月核三廠2號機正式停止運作之後，就真的是核電歸零，但之後會變成「火力全開」，一旦核電歸零之後火力發電的占比將大幅增加6%來到84%，增加這麼多火力發電對於台灣整體社會、民生及國安將會產生重大的危害。

王育敏指出首先會造成碳排放量大增，核電的碳排是最低的每千瓦排放12克，即使用天然氣替代每千瓦也有490克碳排，核電歸零後即使用天然氣取代，碳排還是會增加40倍之多，民進黨政府對於國際減碳的承諾還在嗎？王育敏說第二核電歸零後電價會大漲，錯誤的能源配比造成電價持續上漲，蔡英文、賴清德承諾的電價不漲都已經破功，把便宜的核能移除後改用天然氣或再生能源都是更昂貴的發電成本，電價一漲物價就會全面上漲，政府只想用撥補的方式來填補這財政的黑洞，這是完全反其道而行。