核三廠2號機將除役 國民黨團：核電歸零火力全開釀三害

核三廠2號機將在5月17日停機除役，台灣將正式邁入非核家園。國民黨立院黨團今天舉行記者會，指核三廠2號停止運作後，火力占比將高達84%，對台灣社會、民生、國安都會產生重大危害，所以核電歸零變成火力全開，只有百害而無一利，國民黨團主張核三廠繼續延役，維持能源安全，穩定電價，也符合台灣在國際上減碳的承諾。

國民黨團副書記長王育敏表示，民進黨執迷不悟，硬是要核電歸零，5月份核三廠2號機正式停止運作之後，台灣真的核電歸零了，但核電歸零之後變火力全開，火力發電占比將大幅增加6%來到84%，對台灣整體社會、民生、國安產生重大危害。

王育敏指出，核電的碳排最低，每千瓦排放12克，即使用天然氣來替代，每千瓦排放是490克，排放量會大幅增加40倍，民進黨政府對國際的減碳承諾還在嗎？台灣的排碳不降反增，國家信用破產。

王育敏說，核電歸零之後，最大的問題就是電價大漲，把便宜的核能移除之後，未來改用天然氣或再生能源替代，通通都是更昂貴的發電成分，所以電價調漲，物價就會全面上漲，而政府只想用撥補的方式來填補台電財政的黑洞，完全反其道而行。

王育敏提到，我國天然氣的儲備量只有7到10天，在這樣的情況底下，最近對岸頻頻軍艦機繞台，一旦我們的海域被封鎖，天然氣船進不來，就有斷氣的風險，所以在現在兩岸這麼緊張的情況下，能源安全是重中之重，結果最穩定的核電竟被民進黨政府通通歸零，嚴重危害國家安全。

國民黨立委葛如鈞表示，希望政府懸崖勒馬，不要一錯再錯，尤其行政院近期不斷宣揚到2032年以前電力足夠，但真的是如此嗎？會不會行政院經濟部計算的公式，是台灣不會再有新的半導體產線？資料中心不要再蓋？經濟停止不要再進步？難道這是經濟部所看到的未來​​嗎？

葛如鈞質疑，如果真的不缺電，政府為何不敢將身為空汙元凶的屆齡燃煤機組除役呢？現在非常多的國家都希望減少，甚至去除燃煤，但為什麼台灣還不斷用肺發電？台電為何不敢公布夜間的備轉容量，為何是用一個樂觀預估的數字，每天公布20%、30%的備轉容量呢？為什麼電量較大的資料中心不能設在北部？民進黨口口聲聲說不缺電，卻用各種小手段扭曲、隱藏實際用電的情況。

國民黨立委張嘉郡提到，經濟部長郭智輝一再強調要有三項條件才能考慮核電延役，分別為核能安全、全民共識、核廢料處理妥當。據她掌握的訊息，核一廠乾式貯存場已完成，核二廠乾式貯存場今年已動工，預計在年底能夠完成，所以當核一、核二的核廢料從濕式貯存場轉到乾式貯存場之後，就會有兩個空的核電廠濕式貯存場，可以處理核廢料。

張嘉郡指出，近期多份民意調查也顯示，支持核能延役的比例將近七成，甚至連國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢也說台灣民意對核能延役已有共識，所以郭智輝所說的核能安全、全民共識，及妥當處理核廢料的三個條件已具備，希望賴政府積極討論核電廠延役，讓台灣有穩定的供電、便宜的電價，以及乾淨的空氣品質。