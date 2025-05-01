核管法下周排審…民眾黨力推 核三延役公投

伊比利半島大停電，上千萬民眾生活受影響；停電原因眾說紛紜，有人懷疑是極端溫差導致，有人懷疑再生能源供電不穩而增加電網的脆弱性。西班牙及葡萄牙初步排除網路攻擊導致，真正原因有待仔細調查，但這場距離台灣上萬公里的意外，值得賴清德政府重新省思我國脆弱的能源政策。

2025-04-30 05:50