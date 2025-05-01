核管法下周排審…民眾黨力推 核三延役公投
核三廠二號機運轉執照五月十七日到期，屆時台灣將進入非核家園。民眾黨主席黃國昌昨天說，民眾黨立法院黨團提出「核子反應器設施管制法」修正草案預計下周排入院會議程力拚三讀，同時全力推動八月舉辦「核三延役」公投，希望政府正視民意、落實民主程序。
民眾黨昨舉行黨政聯繫會議，針對「核三延役」公投案一致表達肯定。民眾黨透過新聞稿表示，民進黨長期高舉反核大旗，卻以不理性、不科學、不務實的政策，導致台灣面臨供電風險與電價高漲的雙重危機，推動公投案就是回歸民主程序，交由全民決定台灣的能源未來。
黃國昌指出，經濟部長郭智輝公開批評公投「假議題、多此一舉」，此番言論不僅輕蔑民意，更暴露民進黨對民主價值的背離；民眾黨團早就提出「核子反應器設施管制法」修正草案，下周就會排入院會議程，力拚完成三讀，請郭智輝勇敢宣布核三廠延役，不要再用窒礙難行推託。
黃國昌說，推動核三延役公投案有其必要性，立法院在過去一年通過國會改革、財政收支劃分法、總預算案等案以反映社會期待，但因不符合民進黨利益，屢遭賴政府以覆議、釋憲封殺阻撓，如今連關乎國家安全、民生福祉的議題依然不敢交付全民公投，郭智輝身為經濟部長應全力穩定供電、解決能源結構失衡，而非上節目耍嘴皮，只為博得總統青睞。
國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨立委版「核子反應器設施管制法」修正草案皆已送出委員會，一個月冷凍期預計五月十一日到期，屆時將請立法院長韓國瑜協商，力拚在十三或十六日完成三讀；針對核能延役議題，藍白分別透過修法與公投方式，這就是在野黨合作。
「核廢料有能力處理再說。」民進黨立委莊瑞雄說，除了核電廠服役期限，核廢料是最關鍵的問題，藍白兩黨都沒提出解決方法，麻煩先去看看蘭嶼的核廢料存放情況，「前總統馬英九當年怎麼欺負蘭嶼人，民進黨不會讓同樣的事件再度發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言