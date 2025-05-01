18小時大停電 專家：西葡能源轉型成功 電網反不穩

紐約時報報導，西班牙和葡萄牙四月廿八日大停電原因仍待調查，但西葡與歐陸其他能源供應方相對隔絕，這起事件暴露出兩國號稱是歐洲再生能源轉型成功範例，卻特別容易受到停電影響。

西班牙電網公司四月十六日剛宣布，已產生足夠再生能源滿足需求，不到兩周後西葡就發生十八小時大停電。

顧問公司睿咨得能源分析師拉姆達斯說，「這次斷電是明確警訊，未來電網故障可能產生更嚴重後果」。

西葡兩國大力投資風力發電和太陽能發電等再生能源建設，西班牙電力來自再生能源的比率從十五年前的約四分之一升至去年的超過一半，這讓西班牙位居歐洲再生能源轉型前段班，壓低電價也減少依賴化石燃料。

不過，這種轉型使電網更容易發生廿八日那種斷電。拉姆達斯指出，「當你在電網上有更多再生能源時，電網對這些類型的干擾就更敏感」。

燃氣和核能等舊式發電來源具有稱為慣性的旋轉驅動力，有助於緩衝風電和太陽能發電較常出現的波動。分析師指出，當西班牙電網在廿八日中午變得不穩定時，如果天然氣或核能等傳統電力來源有較大占比，保持系統運作可能會更容易。

研究公司歐亞集團能源部門主管格洛伊斯坦表示，此次停電可能增強保留傳統發電來源的論點，並指出德國計畫建造天燃氣發電廠作為再生能源的備援。

除了存在對再生能源以外的能源基礎設施投入更多資金的呼聲外，隨著再生能源在歐洲各地擴展，電網升級和儲存的需求已變得至關重要。歐亞集團資深分析師桑蒂表示，西班牙需要在電網基礎設施和額外的儲存設施上投資更多，例如提供備用電力電池。