核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

核三廠二號機運轉執照將在5月17日到期，台灣正式入非核家園，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨立法院黨團提出「核子反應器設施管制法」修正草案，預計下周排入院會議程力拚三讀，同時全力推動8月舉辦「核三延役」公投案，希望政府正視民意，並且落實民主程序。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對民眾黨團推動「核三延役」公投案，與會中央委員表達一致肯定。民眾黨會後透過新聞稿表示，民進黨長期高舉反核大旗，但是卻以不理性、不科學、不務實的政策，導致台灣面臨供電風險與電價高漲的雙重危機，推動公投案就是回歸民主程序，交由全民決定台灣的能源未來。

民眾黨指出，經濟部長郭智輝公開批評公投假議題、多此一舉，此番言論不僅輕蔑民意，更暴露民進黨對民主價值的背離，民眾黨團早就提出「核子反應器設施管制法」修正草案，預計下周就會排入院會議程力拚完成三讀，請郭智輝宣布核三廠延役，不要再用窒礙難行推託。

黃國昌說明，推動核三延役公投案有其必要性，立法院在過去一年通過多項重大議案，包括國會改革、財政收支劃分法、總預算案等，反映社會期待卻不符合民進黨利益，屢次遭到賴政府以覆議、釋憲封殺阻撓，如今連關乎國家安全、民生福祉的議題，依然不敢交付全民公投。

黃國昌批評，執政黨一面放任火力發電占比飆升至84%，另一方面高價採購綠電卻弊案頻傳，完全把人民荷包與用電安全當作政治賭注。眼見夏季用電高峰將至，核三廠停機勢勢必加劇供電壓力，如果跳電停電影響民生與產業，民進黨政府難辭其咎。

黃國昌說，民進黨過去以公投起家，打著走在民主改革最前線的號召，起手式正是針對核四廢存希望發起公投，時任立委賴清德、蔡同榮曾經絕食爭取公民投票法，前者也在以核養綠公投通過後表明「核能是選項，尊重公投結果」，如今看來所謂民意只能是符合民進黨的意。

黃國昌表示，民進黨拋棄過去主張，從2019年公投與大選脫鉤開始，如今更由經濟部長帶頭打壓公投，形同否定人民參與決策的權利。

黃國昌說，郭智輝身為經濟部長，應該全力穩定供電，解決能源結構失衡，而非上節目耍嘴皮，只為博得總統青睞，民眾黨全力推動核三延役公投，希望政府正視民意，並且落實民主程序，唯有重啟理性討論、開放多元選項，才能守護國家安全與全民福祉，真正實踐「人民要當家」。