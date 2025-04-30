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核電下個月歸零 凌濤：人民被錯誤政策剝2層皮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今指錯誤的能源政策剝人民2層皮。 圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今指錯誤的能源政策剝人民2層皮。 圖／聯合報系資料照片

核電下個月歸零，各界關注。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑民進黨的反核神主牌比護國神山台積電還重要，批評經濟部長郭智輝賠上台灣未來。

凌濤表示，燃氣、燃煤等高碳發電讓台灣民眾用肺發電，童子賢建議台灣應重啟核能，可為台電省下上千億元，郭智輝卻執意發展「菲律賓種綠電」，其中不少廠商還是綠友友，「到底是經濟部長，還是新潮流的綠電守護神」。郭宣稱2032年不缺電，難道是7、8年後綠營就把半導體產業鏈趕出國門？

凌濤批評，電價一漲再漲，但卓榮泰內閣堅持以全民納稅錢補貼台電1000億元，人民不只被漲價壓榨，還要承擔虧損補貼，能源政策失敗的帳由人民買單，是台灣的悲哀。

凌濤指出，全球為因應減碳趨勢，早已擁抱新一代核能科技，例如美國推動燃煤電廠轉型為小型模組化反應爐，德國總理梅爾茲提出核能退役暫停計畫，日本2024年動能源政策修正，波瀾也在計畫興建第2座核能發電廠，丹麥有民間業者發展離核電。全球正積極研發新核電，唯獨民進黨死守「反核神主牌」，結果台灣陷入缺電危機，人民承受代價，國家發展也倒退。

凌濤 半導體 反核 台電 核能 核電 能源政策 郭智輝 電價

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